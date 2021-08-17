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Восемь регионов подали заявки на создание кампусов мирового уровня
Восемь регионов подали заявки на создание кампусов мирового уровня - РИА Новости, 17.08.2021
Восемь регионов подали заявки на создание кампусов мирового уровня
Восемь заявок от регионов на создание на базе их вузов кампусов мирового уровня готовы к реализации в 2021 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:09
2021-08-17T13:09
2021-08-17T13:09
общество
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Восемь заявок от регионов на создание на базе их вузов кампусов мирового уровня готовы к реализации в 2021 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Рассмотрели более 27 заявок с проектами кампусов мирового уровня из 22 субъектов РФ, и, как вы уже отметили, отобраны восемь проектов к старту, к реализации в 2021 году", - заявил он в ходе совещания председателя правительства с членами кабмина.Чернышенко добавил, что в ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.Еще шесть проектов - в Перми, Иркутске, Самаре, Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге - находятся "в высокой степени готовности", таким образом, есть 14 проектов, которые практически готовы к реализации, уточнил вице-премьер.
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общество, дмитрий чернышенко, россия
Восемь регионов подали заявки на создание кампусов мирового уровня
Вице-премьер Чернышенко: восемь заявок на кампусы в регионах готовы к реализации в 2021 году