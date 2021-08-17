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Умер "крестный отец" судоку Маки Кадзи
Умер "крестный отец" судоку Маки Кадзи - РИА Новости, 17.08.2021
Умер "крестный отец" судоку Маки Кадзи
Основатель японской компании Nikoli Co., специализирующейся на головоломках, Маки Кадзи, считающийся "крестным отцом" популярной во всем мире головоломки... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:02
2021-08-17T12:02
2021-08-17T12:02
в мире
япония
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ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Основатель японской компании Nikoli Co., специализирующейся на головоломках, Маки Кадзи, считающийся "крестным отцом" популярной во всем мире головоломки судоку, скончался на 70-м году жизни, сообщила компания."Маки Кадзи, который считается "крестным отцом" судоку и распространил любовь к этой игре-головоломке по всему миру, скончался 10 августа в своем доме в Токио. Причиной смерти стал рак желчевыводящих путей. Ему было 69 лет", - говорится в сообщении компании.Кадзи родился в 1951 году в Саппоро. По окончании школы он поступил в Университет Кэйо, однако бросил его спустя два года. В 1980 году он вместе с друзьями создал первый журнал с головоломками, где впервые была опубликована головоломка судоку.Изначально задача носила полное название "судзи ва докусин ни кагиру", что можно перевести как "число должно оставаться единственным", однако с популяризацией игры ее название сократилось до аббревиатуры "судоку". Спустя три года Маки Кадзи основал компанию Nikoli. Лишь в июле этого года он ушел с поста ее президента по состоянию здоровья.Особую популярность в мире судоку обрела лишь в 2004 году после того, как эти головоломки начали печататься в британских газетах. В 2006 году прошел первый международный чемпионат по судоку.
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РИА Новости
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в мире, япония
Умер "крестный отец" судоку Маки Кадзи
В Японии на 70-м году жизни умер "крестный отец" головоломки судоку Маки Кадзи
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Основатель японской компании Nikoli Co., специализирующейся на головоломках, Маки Кадзи, считающийся "крестным отцом" популярной во всем мире головоломки судоку, скончался на 70-м году жизни, сообщила компания.
"Маки Кадзи, который считается "крестным отцом" судоку и распространил любовь к этой игре-головоломке по всему миру, скончался 10 августа в своем доме в Токио
. Причиной смерти стал рак желчевыводящих путей. Ему было 69 лет", - говорится в сообщении компании.
Кадзи родился в 1951 году в Саппоро
. По окончании школы он поступил в Университет Кэйо, однако бросил его спустя два года. В 1980 году он вместе с друзьями создал первый журнал с головоломками, где впервые была опубликована головоломка судоку.
Изначально задача носила полное название "судзи ва докусин ни кагиру", что можно перевести как "число должно оставаться единственным", однако с популяризацией игры ее название сократилось до аббревиатуры "судоку". Спустя три года Маки Кадзи основал компанию Nikoli. Лишь в июле этого года он ушел с поста ее президента по состоянию здоровья.
Особую популярность в мире судоку обрела лишь в 2004 году после того, как эти головоломки начали печататься в британских газетах. В 2006 году прошел первый международный чемпионат по судоку.