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Российский посол рассказал об обстановке в Кабуле

Российский посол рассказал об обстановке в Кабуле - РИА Новости, 17.08.2021

Российский посол рассказал об обстановке в Кабуле

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в столице Афганистана сейчас "звенящая тишина", выстрелов нет. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:54

2021-08-17T16:54

2021-08-17T16:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в столице Афганистана сейчас "звенящая тишина", выстрелов нет."В городе вторые сутки подряд стоит звенящая тишина, ни одного выстрела. Это после того, как талибы, войдя, объявили в первую ночь комендантский час", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

кабул (город)

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов