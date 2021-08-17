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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/kabul-1746111041.html
Российский посол рассказал об обстановке в Кабуле
Российский посол рассказал об обстановке в Кабуле - РИА Новости, 17.08.2021
Российский посол рассказал об обстановке в Кабуле
Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в столице Афганистана сейчас "звенящая тишина", выстрелов нет. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:54
2021-08-17T16:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в столице Афганистана сейчас "звенящая тишина", выстрелов нет."В городе вторые сутки подряд стоит звенящая тишина, ни одного выстрела. Это после того, как талибы, войдя, объявили в первую ночь комендантский час", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов
16:54 17.08.2021
 
Российский посол рассказал об обстановке в Кабуле

Посол России в Афганистане Жирнов: в Кабуле сейчас "звенящая тишина"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в столице Афганистана сейчас "звенящая тишина", выстрелов нет.
"В городе вторые сутки подряд стоит звенящая тишина, ни одного выстрела. Это после того, как талибы, войдя, объявили в первую ночь комендантский час", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанРоссияДмитрий Жирнов
 
 
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