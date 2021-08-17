https://ria.ru/20210817/kabul-1746023688.html

США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула

США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула - РИА Новости, 17.08.2021

США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула

Американцы не винят "Талибан"* за хаос в аэропорту Кабула, но и себя также не считают причастными к случившемуся, следует из заявлений официальных лиц Пентагона РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T07:12

2021-08-17T07:12

2021-08-17T08:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американцы не винят "Талибан"* за хаос в аэропорту Кабула, но и себя также не считают причастными к случившемуся, следует из заявлений официальных лиц Пентагона и Госдепа.В понедельник афганцы, желающие покинуть страну из-за прихода к власти талибов, штурмовали самолеты в столичной воздушной гавани. В СМИ и соцсетях появились кадры, как люди залезают на лайнер, который уже готов к отправке. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с уже взлетевшего борта. Сообщалось также, что американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.Представители Пентагона заявили, что в аэропорту было несколько инцидентов со стрельбой, ответственность за которые "Талибан"* не несет. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй.Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби уточнил, что попыток сорвать операцию или напасть на американских военных не зафиксировано. Он подчеркнул, что случившееся в аэропорту Кабула "не было провалом", и добавил, что "восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений" занимались американские военные.Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что хаос в аэропорту Кабула вызывает "отклик в душах всех сотрудников ведомства"."Снимки, которые мы все видим, обжигающие, болезненные — сложно видеть такое", — добавил он.Захват власти в Афганистане талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в Афганистане резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле погибли десять человек, прием самолетов был прерван.Ночью Пентагон объявил о возобновлении работы воздушной гавани, вскоре там приземлился первый военно-транспортный C-17 с морскими пехотинцами США на борту. Как сообщило агентство Reuters, утром из Кабула начали вылетать военные самолеты, эвакуирующие дипломатов и гражданских лиц.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020808.html

https://ria.ru/20210816/posol-1746007876.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан