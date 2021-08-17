Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/kabul-1746023688.html
США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула
США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула - РИА Новости, 17.08.2021
США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула
Американцы не винят "Талибан"* за хаос в аэропорту Кабула, но и себя также не считают причастными к случившемуся, следует из заявлений официальных лиц Пентагона РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T07:12
2021-08-17T08:57
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745921029_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_ee6ba65e4020ec5dcab9526f8d9330d8.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американцы не винят "Талибан"* за хаос в аэропорту Кабула, но и себя также не считают причастными к случившемуся, следует из заявлений официальных лиц Пентагона и Госдепа.В понедельник афганцы, желающие покинуть страну из-за прихода к власти талибов, штурмовали самолеты в столичной воздушной гавани. В СМИ и соцсетях появились кадры, как люди залезают на лайнер, который уже готов к отправке. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с уже взлетевшего борта. Сообщалось также, что американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.Представители Пентагона заявили, что в аэропорту было несколько инцидентов со стрельбой, ответственность за которые "Талибан"* не несет. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй.Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби уточнил, что попыток сорвать операцию или напасть на американских военных не зафиксировано. Он подчеркнул, что случившееся в аэропорту Кабула "не было провалом", и добавил, что "восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений" занимались американские военные.Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что хаос в аэропорту Кабула вызывает "отклик в душах всех сотрудников ведомства"."Снимки, которые мы все видим, обжигающие, болезненные — сложно видеть такое", — добавил он.Захват власти в Афганистане талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в Афганистане резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле погибли десять человек, прием самолетов был прерван.Ночью Пентагон объявил о возобновлении работы воздушной гавани, вскоре там приземлился первый военно-транспортный C-17 с морскими пехотинцами США на борту. Как сообщило агентство Reuters, утром из Кабула начали вылетать военные самолеты, эвакуирующие дипломатов и гражданских лиц.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020808.html
https://ria.ru/20210816/posol-1746007876.html
сша
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745921029_297:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f781a50e5b86762c24860bff8392d273.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан
07:12 17.08.2021 (обновлено: 08:57 17.08.2021)
 
США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США не считают себя ответственными за хаос в аэропорту Кабула

© REUTERS / StringerЛюди возле аэропорта в Кабуле, Афганистан
Люди возле аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американцы не винят "Талибан"* за хаос в аэропорту Кабула, но и себя также не считают причастными к случившемуся, следует из заявлений официальных лиц Пентагона и Госдепа.
В понедельник афганцы, желающие покинуть страну из-за прихода к власти талибов, штурмовали самолеты в столичной воздушной гавани. В СМИ и соцсетях появились кадры, как люди залезают на лайнер, который уже готов к отправке. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с уже взлетевшего борта. Сообщалось также, что американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.
Боевик Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 05:19Захват власти в Афганистане талибами
В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
Представители Пентагона заявили, что в аэропорту было несколько инцидентов со стрельбой, ответственность за которые "Талибан"* не несет. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй.
Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби уточнил, что попыток сорвать операцию или напасть на американских военных не зафиксировано. Он подчеркнул, что случившееся в аэропорту Кабула "не было провалом", и добавил, что "восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений" занимались американские военные.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что хаос в аэропорту Кабула вызывает "отклик в душах всех сотрудников ведомства".
"Снимки, которые мы все видим, обжигающие, болезненные — сложно видеть такое", — добавил он.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 22:56Захват власти в Афганистане талибами
Талибы пришли в Кабул как хозяева, а не как захватчики, заявил посол России

Захват власти в Афганистане талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в Афганистане резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле погибли десять человек, прием самолетов был прерван.
Ночью Пентагон объявил о возобновлении работы воздушной гавани, вскоре там приземлился первый военно-транспортный C-17 с морскими пехотинцами США на борту. Как сообщило агентство Reuters, утром из Кабула начали вылетать военные самолеты, эвакуирующие дипломатов и гражданских лиц.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
04:27Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
04:11Россиян научили вести диалог с коллекторами
Лента новостейМолния