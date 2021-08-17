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Пентагон: талибы не пытаются нападать на войска США в Кабуле

Пентагон: талибы не пытаются нападать на войска США в Кабуле - РИА Новости, 17.08.2021

Пентагон: талибы не пытаются нападать на войска США в Кабуле

Афганское движение "Талибан"* не предпринимает попыток напасть на американские войска и эвакуируемый ими гражданский персонал в аэропорту Кабула, сообщил... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T01:12

2021-08-17T01:12

2021-08-17T01:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* не предпринимает попыток напасть на американские войска и эвакуируемый ими гражданский персонал в аэропорту Кабула, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."На момент нашего с вами разговора не зафиксировано атак ни на операцию, ни на наших людей в аэропорту", - сказал Кирби журналистам.Он добавил, что американские военные на встрече с лидерами талибов в Катаре дали им ясно понять, что на любые агрессивные действия с их стороны последует силовой ответ.Представители Пентагона говорят, что в аэропорту было несколько инцидентов со стрельбой, но не винят в них "Талибан"*. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй.*Террористическая организация, запрещенная в России.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, министерство обороны сша, джон кирби