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Пентагон: талибы не пытаются нападать на войска США в Кабуле
Пентагон: талибы не пытаются нападать на войска США в Кабуле - РИА Новости, 17.08.2021
Пентагон: талибы не пытаются нападать на войска США в Кабуле
Афганское движение "Талибан"* не предпринимает попыток напасть на американские войска и эвакуируемый ими гражданский персонал в аэропорту Кабула, сообщил... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T01:12
2021-08-17T01:12
2021-08-17T01:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* не предпринимает попыток напасть на американские войска и эвакуируемый ими гражданский персонал в аэропорту Кабула, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."На момент нашего с вами разговора не зафиксировано атак ни на операцию, ни на наших людей в аэропорту", - сказал Кирби журналистам.Он добавил, что американские военные на встрече с лидерами талибов в Катаре дали им ясно понять, что на любые агрессивные действия с их стороны последует силовой ответ.Представители Пентагона говорят, что в аэропорту было несколько инцидентов со стрельбой, но не винят в них "Талибан"*. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, талибан, министерство обороны сша, джон кирби
Пентагон: талибы не пытаются нападать на войска США в Кабуле
В Пентагоне заявили, что талибы не пытаются нападать на американских военных в Кабуле
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости.
Афганское движение "Талибан
"* не предпринимает попыток напасть на американские войска и эвакуируемый ими гражданский персонал в аэропорту Кабула
, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби
.
"На момент нашего с вами разговора не зафиксировано атак ни на операцию, ни на наших людей в аэропорту", - сказал Кирби журналистам.
Он добавил, что американские военные на встрече с лидерами талибов в Катаре дали им ясно понять, что на любые агрессивные действия с их стороны последует силовой ответ.
Представители Пентагона говорят, что в аэропорту было несколько инцидентов со стрельбой, но не винят в них "Талибан"*. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй.
*Террористическая организация, запрещенная в России.