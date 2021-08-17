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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Названы самые популярные тематические парки мира
Названы самые популярные тематические парки мира - РИА Новости, 17.08.2021
Названы самые популярные тематические парки мира
Эксперты составили список самых популярных тематических парков мира, основанный на количестве хештегов в социальных сетях, сообщается на портале Travel Daily... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T06:30
2021-08-17T06:30
туризм
париж
сша
голливуд
новости - туризм
universal studios
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эксперты составили список самых популярных тематических парков мира, основанный на количестве хештегов в социальных сетях, сообщается на портале Travel Daily News.Первое место в рейтинге занял Диснейленд в Париже: парк набрал более пяти миллионов упоминаний в инстаграме. На втором месте — его американский филиал в Калифорнии. Эксперты насчитали почти полтора миллиона публикаций с фотографиями в инстаграме.В топ-5 также вошел Universal Studios в Голливуде — рай для любителей кино, где можно погулять с динозаврами Юрского периода или побывать в мире Гарри Поттера. А еще "Европа-парк" в Германии и тематический парк Ferrari World в Абу-Даби.Пользователи часто упоминают нидерландский парк Эфтелинг, Dreamworld в Австралии и другие.
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париж, сша, голливуд, новости - туризм, universal studios, инстаграм
06:30 17.08.2021
 

Названы самые популярные тематические парки мира

© Depositphotos Диснейленд в Париже
 Диснейленд в Париже - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Depositphotos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эксперты составили список самых популярных тематических парков мира, основанный на количестве хештегов в социальных сетях, сообщается на портале Travel Daily News.
Первое место в рейтинге занял Диснейленд в Париже: парк набрал более пяти миллионов упоминаний в инстаграме. На втором месте — его американский филиал в Калифорнии. Эксперты насчитали почти полтора миллиона публикаций с фотографиями в инстаграме.
В топ-5 также вошел Universal Studios в Голливуде — рай для любителей кино, где можно погулять с динозаврами Юрского периода или побывать в мире Гарри Поттера. А еще "Европа-парк" в Германии и тематический парк Ferrari World в Абу-Даби.
Пользователи часто упоминают нидерландский парк Эфтелинг, Dreamworld в Австралии и другие.
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