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Названы самые популярные тематические парки мира

Названы самые популярные тематические парки мира - РИА Новости, 17.08.2021

Названы самые популярные тематические парки мира

Эксперты составили список самых популярных тематических парков мира, основанный на количестве хештегов в социальных сетях, сообщается на портале Travel Daily... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T06:30

2021-08-17T06:30

2021-08-17T06:30

туризм

париж

сша

голливуд

новости - туризм

universal studios

инстаграм

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эксперты составили список самых популярных тематических парков мира, основанный на количестве хештегов в социальных сетях, сообщается на портале Travel Daily News.Первое место в рейтинге занял Диснейленд в Париже: парк набрал более пяти миллионов упоминаний в инстаграме. На втором месте — его американский филиал в Калифорнии. Эксперты насчитали почти полтора миллиона публикаций с фотографиями в инстаграме.В топ-5 также вошел Universal Studios в Голливуде — рай для любителей кино, где можно погулять с динозаврами Юрского периода или побывать в мире Гарри Поттера. А еще "Европа-парк" в Германии и тематический парк Ferrari World в Абу-Даби.Пользователи часто упоминают нидерландский парк Эфтелинг, Dreamworld в Австралии и другие.

https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html

париж

сша

голливуд

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, сша, голливуд, новости - туризм, universal studios, инстаграм