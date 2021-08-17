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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210817/indiya-1746041921.html
В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса
В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса - РИА Новости, 17.08.2021
В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса
Более 8,8 миллиона человек получили вакцину от коронавируса в Индии за сутки, это самый высокий показатель с момента начала программы вакцинации, сообщил во... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:40
2021-08-17T10:47
в мире
индия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 авг – РИА Новости. Более 8,8 миллиона человек получили вакцину от коронавируса в Индии за сутки, это самый высокий показатель с момента начала программы вакцинации, сообщил во вторник минздрав страны."Индия ввела более 8,813 миллиона доз за последние 24 часа в рамках общенациональной кампании вакцинации. Это самый высокий показатель вакцинации за один день с начала нашей кампании по вакцинации. Наряду с этим, охват вакцинацией против COVID-19 в Индии вчера достиг отметки 550 миллионов. В общей сложности 554 730 609 доз вакцины были введены за 6 212 108 сеансов, согласно предварительному отчету до 7:00 сегодня", - говорится в сообщении минздрава.Согласно данным ведомства, первую дозу вакцины получили более 431,1 миллиона человек, обе дозы – 123,5 миллиона человек.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране были выявлены первые заболевшие, общее число заразившихся коронавирусом превысило 32,2 миллиона, выздоровели более 31,4 миллиона человек, умерли более 432 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 369 тысяч человек.
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в мире, индия, коронавирус covid-19
10:40 17.08.2021 (обновлено: 10:47 17.08.2021)
 
В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса

В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса

© РИА НовостиВакцинация от коронавируса в Индии
Вакцинация от коронавируса в Индии - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 авг – РИА Новости. Более 8,8 миллиона человек получили вакцину от коронавируса в Индии за сутки, это самый высокий показатель с момента начала программы вакцинации, сообщил во вторник минздрав страны.
"Индия ввела более 8,813 миллиона доз за последние 24 часа в рамках общенациональной кампании вакцинации. Это самый высокий показатель вакцинации за один день с начала нашей кампании по вакцинации. Наряду с этим, охват вакцинацией против COVID-19 в Индии вчера достиг отметки 550 миллионов. В общей сложности 554 730 609 доз вакцины были введены за 6 212 108 сеансов, согласно предварительному отчету до 7:00 сегодня", - говорится в сообщении минздрава.
Согласно данным ведомства, первую дозу вакцины получили более 431,1 миллиона человек, обе дозы – 123,5 миллиона человек.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране были выявлены первые заболевшие, общее число заразившихся коронавирусом превысило 32,2 миллиона, выздоровели более 31,4 миллиона человек, умерли более 432 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 369 тысяч человек.
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