https://ria.ru/20210817/indiya-1746041921.html

В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса

В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса - РИА Новости, 17.08.2021

В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса

Более 8,8 миллиона человек получили вакцину от коронавируса в Индии за сутки, это самый высокий показатель с момента начала программы вакцинации, сообщил во... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:40

2021-08-17T10:40

2021-08-17T10:47

в мире

индия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599408474_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9ad2c399602dbcea2046a3a894969e0c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 авг – РИА Новости. Более 8,8 миллиона человек получили вакцину от коронавируса в Индии за сутки, это самый высокий показатель с момента начала программы вакцинации, сообщил во вторник минздрав страны."Индия ввела более 8,813 миллиона доз за последние 24 часа в рамках общенациональной кампании вакцинации. Это самый высокий показатель вакцинации за один день с начала нашей кампании по вакцинации. Наряду с этим, охват вакцинацией против COVID-19 в Индии вчера достиг отметки 550 миллионов. В общей сложности 554 730 609 доз вакцины были введены за 6 212 108 сеансов, согласно предварительному отчету до 7:00 сегодня", - говорится в сообщении минздрава.Согласно данным ведомства, первую дозу вакцины получили более 431,1 миллиона человек, обе дозы – 123,5 миллиона человек.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране были выявлены первые заболевшие, общее число заразившихся коронавирусом превысило 32,2 миллиона, выздоровели более 31,4 миллиона человек, умерли более 432 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 369 тысяч человек.

https://ria.ru/20210816/testy-1745881673.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, индия, коронавирус covid-19