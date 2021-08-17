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В Москве назвали самые необычные имена новорожденных
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных - РИА Новости, 17.08.2021
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных
Москвичи в 2021 году называли сыновей именами, связанными с мифологией и географическими названиями, например, Зевс, Тесей, Енисей, Байкал, а также одному... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:40
2021-08-17T13:40
общество
москва
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Москвичи в 2021 году называли сыновей именами, связанными с мифологией и географическими названиями, например, Зевс, Тесей, Енисей, Байкал, а также одному маленькому москвичу дали имя Байден, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАГСов столицы.В пресс-службе отметили, что московские родители часто творчески подходят к выбору имени ребенка - для многих родителей имена детей олицетворяют что-то значимое дня них. Одной из причин выбора необычного имени также назвали желание родителей подарить ребенку уникальный жизненный путь, начиная с самого рождения."В 2021 году мальчикам в Москве давали такие необычные имена на космическую и мифологическую тематику Космос, Зевс, Ахиллес, Тесей, Гелиос, Гермес. Родители иногда используют географические имена для своих малышей: Енисей, Байкал, Северьян, Эльбрус", - заявили в пресс-службе.В ней добавили, что некоторые родители называют детей именами известных личностей или героев фильмов, в этом году в Москве маленьким москвичам давали имена Элтон, Чарльз, Байден, Марк Фредерико, Форрест. Также мальчиков называли Златогором, Лучезаром, Радосветом и Светломиром.Помимо этого, двух мальчиков и двух девочек в 2021 году назвали Кай и Герда. Также встретились такие имена, как Каель Инвокер, Мирана и Лунара, которые напоминают имена персонажей в играх "Minecraft" и "Dota 2". Одного мальчика назвали Кит, а девочку Лиса. Также одного мальчика назвали Августом, а двух девочек - Августой и Августиной."Родители девочек также называют малышек именами популярных исполнителей или личностей, например Мадонна, Донателла, Пенелопа, Кайли. Имена литературных или мультипликационных героев также используют в имянаречении девочек. В Москве зарегистрированы такие имена, как Джульетта, Мальвина, Ариэль, Фиона. Одну девочку назвали Малиной. Среди женских имен также встретились Властиславия, Веселина, Матрёна, Агриппина, Капитолина. Одной маленькой москвичке дали имя Венеция", - сообщили в пресс-службе.В пресс-службе ЗАГСов подчеркнули, что москвичи ответственно подходят к выбору имени ребенка и осведомлены о существующих ограничениях."Так, законодательством запрещается запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы",- подчеркнули в пресс-службе.
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общество, москва
13:40 17.08.2021
 
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных

Пресс-служба ЗАГСов: москвичи называли сыновей именами, связанными с мифологией

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Москвичи в 2021 году называли сыновей именами, связанными с мифологией и географическими названиями, например, Зевс, Тесей, Енисей, Байкал, а также одному маленькому москвичу дали имя Байден, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАГСов столицы.
В пресс-службе отметили, что московские родители часто творчески подходят к выбору имени ребенка - для многих родителей имена детей олицетворяют что-то значимое дня них. Одной из причин выбора необычного имени также назвали желание родителей подарить ребенку уникальный жизненный путь, начиная с самого рождения.
"В 2021 году мальчикам в Москве давали такие необычные имена на космическую и мифологическую тематику Космос, Зевс, Ахиллес, Тесей, Гелиос, Гермес. Родители иногда используют географические имена для своих малышей: Енисей, Байкал, Северьян, Эльбрус", - заявили в пресс-службе.
В ней добавили, что некоторые родители называют детей именами известных личностей или героев фильмов, в этом году в Москве маленьким москвичам давали имена Элтон, Чарльз, Байден, Марк Фредерико, Форрест. Также мальчиков называли Златогором, Лучезаром, Радосветом и Светломиром.
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Помимо этого, двух мальчиков и двух девочек в 2021 году назвали Кай и Герда. Также встретились такие имена, как Каель Инвокер, Мирана и Лунара, которые напоминают имена персонажей в играх "Minecraft" и "Dota 2". Одного мальчика назвали Кит, а девочку Лиса. Также одного мальчика назвали Августом, а двух девочек - Августой и Августиной.
"Родители девочек также называют малышек именами популярных исполнителей или личностей, например Мадонна, Донателла, Пенелопа, Кайли. Имена литературных или мультипликационных героев также используют в имянаречении девочек. В Москве зарегистрированы такие имена, как Джульетта, Мальвина, Ариэль, Фиона. Одну девочку назвали Малиной. Среди женских имен также встретились Властиславия, Веселина, Матрёна, Агриппина, Капитолина. Одной маленькой москвичке дали имя Венеция", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе ЗАГСов подчеркнули, что москвичи ответственно подходят к выбору имени ребенка и осведомлены о существующих ограничениях.
"Так, законодательством запрещается запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы",- подчеркнули в пресс-службе.
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