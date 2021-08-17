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Европейские мусульмане и евреи осудили поступок имама из Норвегии
Европейские мусульмане и евреи осудили поступок имама из Норвегии - РИА Новости, 17.08.2021
Европейские мусульмане и евреи осудили поступок имама из Норвегии
Мусульманско-еврейский совет Европы (Muslim Jewish Leadership Council, MJLC) осудил антисемитские слова норвежского имама Нур Ахмада Нура и выразил надежду, что РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:46
2021-08-17T14:46
2021-08-17T14:46
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мусульманско-еврейский совет Европы (Muslim Jewish Leadership Council, MJLC) осудил антисемитские слова норвежского имама Нур Ахмада Нура и выразил надежду, что он будет привлечен к ответственности, чтобы предотвратить "подстрекательские высказывания в будущем".Ранее СМИ сообщили, что норвежская полиция начала расследование высказываний имама Нура Ахмада, написавшего в Facebook о том, что "евреи опасны". Норвежское отделение международной мусульманской организации "Минхадж-уль-Коран" приостановило работу Ахмада на неопределенный срок."Как организация, основанная европейскими раввинами и имамами в ответ на растущую волну нетерпимости, исламофобию и антисемитизм в Европе, мы потрясены обнаруженной практикой ненавистнических заявлений в отношении последователей иудаизма. Мы также встревожены тем, что обнаруженные комментарии были сделаны человеком, кто утверждает, что представляет движение за улучшение межрелигиозного диалога и защиту прав людей разных вероисповеданий на безопасную жизнь и сохранение своих традиций", - цитирует пресс-служба слова президента Совета раввинов Европы, главу еврейского направления MJLC Пинхаса Гольдшмидта.Мусульманско-еврейский совет Европы выразил благодарность норвежской полиции за начало расследования и выразил надежду, что "система правосудия страны сможет обеспечить привлечение к ответственности и предотвратить подобные подстрекательские высказывания в будущем".
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