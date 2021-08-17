https://ria.ru/20210817/il-112v-1746053972.html

Опытный образец самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье

Опытный образец самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2021

Опытный образец самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:44

2021-08-17T11:44

2021-08-17T12:07

московская область (подмосковье)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.По предварительным данным, экипаж погиб. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.ЧП произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку. Причины инцидента выяснит спецкомиссия.Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году. Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.

https://ria.ru/20210705/samolet-1739959186.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак)