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В Тюменской области выпал град в тридцатиградусную жару
В Тюменской области выпал град в тридцатиградусную жару - РИА Новости, 17.08.2021
В Тюменской области выпал град в тридцатиградусную жару
Крупный град выпал в районе Тюмени во время ливня с громом и молниями, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T19:05
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общество
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 17 авг — РИА Новости. Крупный град выпал в районе Тюмени во время ливня с громом и молниями, сообщил корреспондент РИА Новости.Температура воздуха на тот момент была плюс 32 градуса.По прогнозам синоптиков, во вторник ожидался слабый дождь. Весь день было безоблачно, но в районе 19:00 по местному времени (17:00 мск) поднялся ветер, начался дождь, а затем выпал крупный град. Через 15 минут все стихло.
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Аномалия под Тюменью: крупный град выпал в жару во время грозы
Аномалия под Тюменью: крупный град выпал в жару во время грозы
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общество, тюмень
19:05 17.08.2021 (обновлено: 20:53 17.08.2021)
 
В Тюменской области выпал град в тридцатиградусную жару

Крупный град выпал в Тюменской области во время ливня, когда на улице было плюс 32 градуса

Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 17 авг — РИА Новости. Крупный град выпал в районе Тюмени во время ливня с громом и молниями, сообщил корреспондент РИА Новости.
Температура воздуха на тот момент была плюс 32 градуса.
По прогнозам синоптиков, во вторник ожидался слабый дождь. Весь день было безоблачно, но в районе 19:00 по местному времени (17:00 мск) поднялся ветер, начался дождь, а затем выпал крупный град. Через 15 минут все стихло.
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