https://ria.ru/20210817/grd-1746134778.html

В Тюменской области выпал град в тридцатиградусную жару

В Тюменской области выпал град в тридцатиградусную жару - РИА Новости, 17.08.2021

В Тюменской области выпал град в тридцатиградусную жару

Крупный град выпал в районе Тюмени во время ливня с громом и молниями, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T19:05

2021-08-17T19:05

2021-08-17T20:53

общество

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 17 авг — РИА Новости. Крупный град выпал в районе Тюмени во время ливня с громом и молниями, сообщил корреспондент РИА Новости.Температура воздуха на тот момент была плюс 32 градуса.По прогнозам синоптиков, во вторник ожидался слабый дождь. Весь день было безоблачно, но в районе 19:00 по местному времени (17:00 мск) поднялся ветер, начался дождь, а затем выпал крупный град. Через 15 минут все стихло.

https://ria.ru/20210817/zhara-1746085409.html

тюмень

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2021

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Аномалия под Тюменью: крупный град выпал в жару во время грозы Аномалия под Тюменью: крупный град выпал в жару во время грозы 2021-08-17T19:05 true PT0M14S

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общество, тюмень