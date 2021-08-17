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Талибы заявили о контроле границ Афганистана
Талибы заявили о контроле границ Афганистана - РИА Новости, 17.08.2021
Талибы заявили о контроле границ Афганистана
"Талибан"* контролирует все границы Афганистана, заявил представитель движения Забихулла Муджахид. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T19:03
2021-08-17T19:03
2021-08-17T19:03
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
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КАБУЛ, 17 авг - РИА Новости. "Талибан"* контролирует все границы Афганистана, заявил представитель движения Забихулла Муджахид."Все границы находятся под нашим контролем", - заявил Муджахид на пресс-конференции в Кабуле, которую транслируют спутниковые телеканалы.Представитель движения также сообщил, что талибы планируют не допустить контрабанды оружия в Афганистан и зарегистрировать уже находящееся в стране оружие.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
Талибы заявили о контроле границ Афганистана
Представитель "Талибана"* Муджахид: движение контролирует все границы Афганистана