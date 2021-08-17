https://ria.ru/20210817/gosrezervy-1746137139.html

СМИ сообщили о заморозке госрезервов Афганистана в американских банках

СМИ сообщили о заморозке госрезервов Афганистана в американских банках - РИА Новости, 17.08.2021

СМИ сообщили о заморозке госрезервов Афганистана в американских банках

Соединенные Штаты в минувшее воскресенье заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, пишет во вторник газета Washington... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T19:18

2021-08-17T19:18

2021-08-17T19:18

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты в минувшее воскресенье заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, пишет во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По информации собеседников издания, соответствующее решение было принято лично министром финансов США Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами (входит в состав минфина). В дискуссиях по данному вопросу также участвовали представители госдепартамента США, тогда как Белый дом "следил за развитием событий", утверждает газета."Любые активы Центрального банка, которое имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для "Талибана"*", - цитирует газета неназванного представителя американской администрации, знакомого с данным решением.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, джанет йеллен