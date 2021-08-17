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Янукович рассказал о причинах госпереворота на Украине в 2014 году
Янукович рассказал о причинах госпереворота на Украине в 2014 году - РИА Новости, 17.08.2021
Янукович рассказал о причинах госпереворота на Украине в 2014 году
Партнерские отношения Киева и Москвы рассматривали в США как угрозу возвращения России в мировую политику, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:02
2021-08-17T10:10
в мире
украина
виктор янукович
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Партнерские отношения Киева и Москвы рассматривали в США как угрозу возвращения России в мировую политику, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович.Украина 24 августа отпразднует 30-годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота."Пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, страна постоянно наталкивалась на трудности, корни которых лежали отнюдь не в нашей несостоятельности обеспечивать социально-экономический прогресс, а в проблемах геополитического толка. Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.По словам экс-президента, "нарастание внутриполитической напряженности в Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью был лишь вопросом времени".Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам &gt;&gt;&gt;
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в мире, украина, виктор янукович
10:02 17.08.2021 (обновлено: 10:10 17.08.2021)
 
Янукович рассказал о причинах госпереворота на Украине в 2014 году

Экс-президент Украины Янукович рассказал о причинах госпереворота в 2014 году

© РИА Новости / Андрей Мосиенко / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Виктор Янукович
Президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Андрей Мосиенко
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Партнерские отношения Киева и Москвы рассматривали в США как угрозу возвращения России в мировую политику, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович.
Украина 24 августа отпразднует 30-годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.
"Пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, страна постоянно наталкивалась на трудности, корни которых лежали отнюдь не в нашей несостоятельности обеспечивать социально-экономический прогресс, а в проблемах геополитического толка. Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам экс-президента, "нарастание внутриполитической напряженности в Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью был лишь вопросом времени".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам >>>
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 10:07
Украину долго спасали экономические связи с Россией, заявил Янукович
 
В миреУкраинаВиктор Янукович
 
 
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