https://ria.ru/20210817/gosdep-1746151367.html

Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта

Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта - РИА Новости, 17.08.2021

Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта, поблагодарил за помощь в эвакуации американцев, сообщил во... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T22:29

2021-08-17T22:29

2021-08-17T22:29

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

доха

кувейт

энтони блинкен

мид кувейта

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта, поблагодарил за помощь в эвакуации американцев, сообщил во вторник госдепартамент США.Как сообщила пресс-служба ведомства, Блинкен провел телефонные переговоры с заместителем премьер-министра Катара и главой МИД этой страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой МИД Кувейта Ахмедом Нассером ас-Сабахом. Руководитель госдепартамента поблагодари обоих лидеров за "оказание помощи в вывозе через Доху граждан США и сотрудников посольства (США) в Кабуле".Блинкен также обсудил с ними взаимодействие по Афганистану и другие вопросы двустороннего взаимодействия в интересах продвижения региональной безопасности, сообщила пресс-служба госдепартамента.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210817/sanktsii-1746151025.html

https://ria.ru/20210817/ssha-1746149629.html

сша

доха

кувейт

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в мире, сша, талибан, доха, кувейт, энтони блинкен, мид кувейта