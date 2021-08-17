Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта, поблагодарил за помощь в эвакуации американцев, сообщил во вторник госдепартамент США.
Как сообщила пресс-служба ведомства, Блинкен провел телефонные переговоры с заместителем премьер-министра Катара и главой МИД этой страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой МИД Кувейта Ахмедом Нассером ас-Сабахом. Руководитель госдепартамента поблагодари обоих лидеров за "оказание помощи в вывозе через Доху граждан США и сотрудников посольства (США) в Кабуле".
Блинкен также обсудил с ними взаимодействие по Афганистану и другие вопросы двустороннего взаимодействия в интересах продвижения региональной безопасности, сообщила пресс-служба госдепартамента.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая организация, запрещена в России