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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/gosdep-1746151367.html
Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта
Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта - РИА Новости, 17.08.2021
Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта, поблагодарил за помощь в эвакуации американцев, сообщил во... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T22:29
2021-08-17T22:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
доха
кувейт
энтони блинкен
мид кувейта
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта, поблагодарил за помощь в эвакуации американцев, сообщил во вторник госдепартамент США.Как сообщила пресс-служба ведомства, Блинкен провел телефонные переговоры с заместителем премьер-министра Катара и главой МИД этой страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой МИД Кувейта Ахмедом Нассером ас-Сабахом. Руководитель госдепартамента поблагодари обоих лидеров за "оказание помощи в вывозе через Доху граждан США и сотрудников посольства (США) в Кабуле".Блинкен также обсудил с ними взаимодействие по Афганистану и другие вопросы двустороннего взаимодействия в интересах продвижения региональной безопасности, сообщила пресс-служба госдепартамента.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210817/sanktsii-1746151025.html
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в мире, сша, талибан, доха, кувейт, энтони блинкен, мид кувейта
22:29 17.08.2021
 
Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главами МИД Катара и Кувейта, поблагодарил за помощь в эвакуации американцев, сообщил во вторник госдепартамент США.
Как сообщила пресс-служба ведомства, Блинкен провел телефонные переговоры с заместителем премьер-министра Катара и главой МИД этой страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой МИД Кувейта Ахмедом Нассером ас-Сабахом. Руководитель госдепартамента поблагодари обоих лидеров за "оказание помощи в вывозе через Доху граждан США и сотрудников посольства (США) в Кабуле".
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Блинкен также обсудил с ними взаимодействие по Афганистану и другие вопросы двустороннего взаимодействия в интересах продвижения региональной безопасности, сообщила пресс-служба госдепартамента.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая организация, запрещена в России
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанДохаКувейтЭнтони БлинкенМИД Кувейта
 
 
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