https://ria.ru/20210817/golodanie-1746080354.html

Ученые описали преимущества интервального голодания

Ученые описали преимущества интервального голодания - РИА Новости, 17.08.2021

Ученые описали преимущества интервального голодания

Американские ученые выяснили, что популярная в настоящее время система интервального голодания дает множество преимуществ для здоровья помимо потери веса... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:00

2021-08-17T18:00

2021-08-17T18:00

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питание

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похудение

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что популярная в настоящее время система интервального голодания дает множество преимуществ для здоровья помимо потери веса. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.Практика прерывистого, или интервального голодания (TRE — time-restricted eating) — режим питания, ограничивающий прием пищи определенными часами — привлекает внимание тех, кто стремится снизить и контролировать свой вес, поэтому большинство исследований TRE сосредоточено на оценке потери веса.Ученые из Института биологических исследований Солка в Калифорнии решили проверить в экспериментах на мышах, как режим TRE отражается на других функциях организма. Их результаты показывают, что интервальное голодание помогает при диабете второго типа, жировой болезни печени, раке печени и даже при инфекционных заболеваниях, таких как COVID-19."Основным результатом многих клинических исследований TRE является потеря веса, но мы обнаружили, что интервальное голодание полезно не только для метаболических заболеваний, но и для повышения инсулинорезистентности и устойчивости к инфекционным заболеваниям", — приводятся в пресс-релизе Института Солка слова руководителя исследования профессора биологии Сатчидананда Панда (Satchidananda Panda).На сегодняшний день более 40 процентов американцев уже страдают диабетом или предиабетом, при этом Американская диабетическая ассоциация прогнозирует 1,5 миллиона новых случаев ежегодно. По словам ученого, непереносимость глюкозы — это первый шаг к неалкогольной жировой болезни печени и раку печени — одного из немногих видов рака, заболеваемость и смертность от которого увеличились, а не снизились за последние 25–30 лет. Эта тенденция делает поиск простых методов борьбы с непереносимостью глюкозы одним из основных приоритетов научных исследований.Авторы кормили лабораторных животных продуктами с высоким содержанием жиров и сахара, но ограничивали прием пищи девятью часами в сутки. При этом ученые согласовали время кормления с циркадными часами мышей, которые спят днем ​​и выходят на поиск пропитания ночью.В ходе эксперимента исследователи проводили анализы химического состава печени, уровня глюкозы в крови, оценку общей мышечной массы, а также тесты на работоспособность, выносливость и выживаемость при сепсисе — опасной для жизни реакции на инфекцию.Ученые установили, что режим TRE надежно защищает от жировой болезни печени независимо от возраста и пола. Также тесты на толерантность к глюкозе, проведенные мышам после 16 часов голодания, показали, что интервальное голодание позволяет поддерживать более низкий уровень сахара в крови и обеспечивает более быстрое возвращение к нормальному уровню сахара после отклонений. По мнению авторов TRE может быть практически бесплатным и удобным способом предотвращения или лечения диабета и метаболического синдрома.Исследователи также обнаружили, что режим TRE может защитить от смерти, вызванной сепсисом, например в отделениях интенсивной терапии, что особенно актуально во время пандемии.

https://ria.ru/20210430/golodanie-1730710157.html

https://ria.ru/20191226/1562838510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, диета, сша, здоровье, биология, похудение