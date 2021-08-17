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"Вбежал человек с острым носом": загадочные встречи Булгакова с Гоголем
"Вбежал человек с острым носом": загадочные встречи Булгакова с Гоголем - РИА Новости, 17.08.2021
"Вбежал человек с острым носом": загадочные встречи Булгакова с Гоголем
Михаил Булгаков считал себя учеником Гоголя (хотя тот умер задолго до его рождения). Связь писателей можно назвать мистической. Образ Гоголя явился Булгакову в пылу работы над постановкой "Мертвых душ" (и тогда появилась фраза "Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью!"). А годы спустя камень "Голгофа" с могилы Гоголя — накрыл могилу Булгакова.
2021-08-17T12:00
2021-08-17T12:00
2021-08-17T12:06
какая-то мистика
михаил булгаков
подкаст
образование - общество
литература
николай гоголь
музей м. а. булгакова
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"Вбежал человек с острым носом": загадочные встречи Булгакова с Гоголем
Михаил Булгаков считал себя учеником Гоголя (хотя тот умер задолго до его рождения). Связь писателей можно назвать мистической. Образ Гоголя явился Булгакову в пылу работы над постановкой "Мертвых душ" (и тогда появилась фраза "Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью!"). А годы спустя камень "Голгофа" с могилы Гоголя — накрыл могилу Булгакова.
audio/mpeg
"Вбежал человек с острым носом": загадочные встречи Булгакова с Гоголем
Михаил Булгаков считал себя учеником Гоголя (хотя тот умер задолго до его рождения). Связь писателей можно назвать мистической. Образ Гоголя явился Булгакову в пылу работы над постановкой "Мертвых душ" (и тогда появилась фраза "Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью!"). А годы спустя камень "Голгофа" с могилы Гоголя — накрыл могилу Булгакова.
audio/mpeg
Правда ли, что “видение” Гоголя помогло Булгакову избавиться от наркотической зависимости? И в чертах какого из героев “Мастера и Маргариты” можно угадать автора “Мертвых душ”? Рассказывает кандидат филологических наук, заведующий отделом научно-исследовательской деятельности Государственного музея М. А. Булгакова Иван Назаров.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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михаил булгаков, подкаст, аудио, образование - общество, литература, николай гоголь, музей м. а. булгакова, мастер и маргарита, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор
12:00 17.08.2021 (обновлено: 12:06 17.08.2021)
"Вбежал человек с острым носом": загадочные встречи Булгакова с Гоголем
Михаил Булгаков считал себя учеником Гоголя (хотя тот умер задолго до его рождения). Связь писателей можно назвать мистической. Образ Гоголя явился Булгакову в пылу работы над постановкой "Мертвых душ" (и тогда появилась фраза "Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью!"). А годы спустя камень "Голгофа" с могилы Гоголя — накрыл могилу Булгакова.