https://ria.ru/20210817/germaniya-1746079056.html

Германия приостановила экономическую помощь Афганистану

Германия приостановила экономическую помощь Афганистану - РИА Новости, 17.08.2021

Германия приостановила экономическую помощь Афганистану

Правительство Германии приостановило экономическую помощь Афганистану, сообщило агентство DPA со ссылкой на министра экономического развития Герда Мюллера. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:51

2021-08-17T13:51

2021-08-17T13:51

захват власти в афганистане талибами

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хайко маас

герд мюллер

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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Правительство Германии приостановило экономическую помощь Афганистану, сообщило агентство DPA со ссылкой на министра экономического развития Герда Мюллера."После фактического прихода к власти военно-исламистского движения "Талибан"* правительство ФРГ прекратило государственную помощь в сфере развития для страны", - сообщило агентство.Ранее о том, что Германия прекратит финансовую помощь Афганистану, если движение "Талибан"* захватит власть в стране, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По словам министра, Германия ежегодно выделяет Афганистану около 34 миллионов евро.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/afganistan-1746052156.html

германия

афганистан

россия

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