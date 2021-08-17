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Германия приостановила экономическую помощь Афганистану
Германия приостановила экономическую помощь Афганистану - РИА Новости, 17.08.2021
Германия приостановила экономическую помощь Афганистану
Правительство Германии приостановило экономическую помощь Афганистану, сообщило агентство DPA со ссылкой на министра экономического развития Герда Мюллера. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:51
2021-08-17T13:51
2021-08-17T13:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
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мид германии
хайко маас
герд мюллер
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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Правительство Германии приостановило экономическую помощь Афганистану, сообщило агентство DPA со ссылкой на министра экономического развития Герда Мюллера."После фактического прихода к власти военно-исламистского движения "Талибан"* правительство ФРГ прекратило государственную помощь в сфере развития для страны", - сообщило агентство.Ранее о том, что Германия прекратит финансовую помощь Афганистану, если движение "Талибан"* захватит власть в стране, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По словам министра, Германия ежегодно выделяет Афганистану около 34 миллионов евро.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210817/afganistan-1746052156.html
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Германия приостановила экономическую помощь Афганистану
Правительство Германии приостановило экономическую помощь Афганистану в сфере развития