https://ria.ru/20210817/gazoprovod-1746122710.html

Бречалов запустил газопровод в шесть сел Удмуртии

Бречалов запустил газопровод в шесть сел Удмуртии - РИА Новости, 17.08.2021

Бречалов запустил газопровод в шесть сел Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как во вторник запустили новый межпоселковый газопровод, который обеспечит газом шесть сел Красногорского района. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:49

2021-08-17T17:49

2021-08-17T17:49

удмуртская республика

красногорский район

удмуртская республика (удмуртия)

владимир путин

газпром

александр бречалов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344212_0:107:2983:1785_1920x0_80_0_0_ab2cc04a2ac21c41cdc14a293970156c.jpg

УФА, 17 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как во вторник запустили новый межпоселковый газопровод, который обеспечит газом шесть сел Красногорского района."Новый межпоселковый газопровод, который мы запустили сегодня, обеспечит газом 244 дома в 6 населенных пунктах Красногорского района. К нему смогут подключиться жители деревень Артык, Мухино, Ботаниха и сел Большой Селег, Васильевское и Курья. Уже заключены 47 договоров и собрано более 60 заявок. Газифицируем и важные социальные объекты – среднюю школу, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт", - сообщил глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он рассказал, что всего по программе развития газификации и газоснабжения республики, подписанной с "Газпромом", до 2025 года в Удмуртии будут построены 28 межпоселковых газопроводов."Объем инвестиций "Газпрома" составляет почти 4,3 миллиарда рублей. Мы же со своей стороны обязуемся построить 22 внутрипоселковых газопровода. На эти цели будет направлено более 1,8 миллиарда рублей", - написал Бречалов в соцсети.По его словам, жители республики подали 8 тысяч заявок на участие в программе догазификации.Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.

https://ria.ru/20210810/dogazifikatsiya-1745212952.html

https://ria.ru/20210810/udmurtiya-1745264218.html

красногорский район

удмуртская республика (удмуртия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногорский район, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, газпром, александр бречалов, россия