https://ria.ru/20210817/gaz-1746021685.html

Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних

Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних - РИА Новости, 17.08.2021

Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних

Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30% ниже прошлогодних, об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз". РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T05:43

2021-08-17T05:43

2021-08-17T05:43

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30% ниже прошлогодних, об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз".По состоянию на 15 августа в подземных хранилищах было 17,6 миллиарда кубометров газа, что составляет 57% от всего возможного объема.При этом данный показатель на треть ниже прошлогоднего, к середине августа 2020-го украинские ПГХ были заполнены на 77,1% (23,8 миллиарда кубометров).Как ранее заявил директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский, Украина к середине лета скопила в подземных хранилищах газа 17 миллиардов кубометров газа, а к отопительному сезону должна подойти с показателем в 20 миллиардов кубометров.Накануне цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после решения "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

https://ria.ru/20210816/gaz-1745948985.html

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в мире, украина, европа, укртрансгаз, газпром, максим билявский