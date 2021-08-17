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Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних - РИА Новости, 17.08.2021
Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30% ниже прошлогодних, об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз". РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T05:43
2021-08-17T05:43
в мире
украина
европа
укртрансгаз
газпром
максим билявский
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30% ниже прошлогодних, об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз".По состоянию на 15 августа в подземных хранилищах было 17,6 миллиарда кубометров газа, что составляет 57% от всего возможного объема.При этом данный показатель на треть ниже прошлогоднего, к середине августа 2020-го украинские ПГХ были заполнены на 77,1% (23,8 миллиарда кубометров).Как ранее заявил директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский, Украина к середине лета скопила в подземных хранилищах газа 17 миллиардов кубометров газа, а к отопительному сезону должна подойти с показателем в 20 миллиардов кубометров.Накануне цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после решения "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.
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в мире, украина, европа, укртрансгаз, газпром, максим билявский
05:43 17.08.2021
 
Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних

Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30 процентов ниже прошлогодних

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30% ниже прошлогодних, об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз".
По состоянию на 15 августа в подземных хранилищах было 17,6 миллиарда кубометров газа, что составляет 57% от всего возможного объема.
При этом данный показатель на треть ниже прошлогоднего, к середине августа 2020-го украинские ПГХ были заполнены на 77,1% (23,8 миллиарда кубометров).
Как ранее заявил директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский, Украина к середине лета скопила в подземных хранилищах газа 17 миллиардов кубометров газа, а к отопительному сезону должна подойти с показателем в 20 миллиардов кубометров.
Накануне цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после решения "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.
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В миреУкраинаЕвропаУкртрансгазГазпромМаксим Билявский
 
 
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