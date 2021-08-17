https://ria.ru/20210817/galoshi-1746044304.html

В Госдуме сравнили союзников США с галошами

В Госдуме сравнили союзников США с галошами - РИА Новости, 17.08.2021

В Госдуме сравнили союзников США с галошами

Депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик заявил, что для США союзники сродни галошам, которые всегда можно выбросить, пример тому -... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:49

2021-08-17T10:49

2021-08-17T10:49

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик заявил, что для США союзники сродни галошам, которые всегда можно выбросить, пример тому - Афганистан, подобная участь ждет и страны постсоветского пространства, присягнувшие американцам на верность.Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский на фоне событий в Афганистане призвал забыть о гарантиях США для Украины в рамках Будапештского меморандума."Для США союзники – это галоши, которые всегда можно выбросить и надеть другие. Они не собираются их ни чистить, ни ухаживать за ними, ведь такой большой выбор вокруг, и события в Кабуле это показали. Можно годами работать на благо Америки, но случись что, вас стряхнут как пыль с сапог, потому что вы все не раса для Вашингтона, а лишь прислужники", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, США, бежав из Афганистана, так же поступят и со странами на постсоветском пространстве, присягнувшими американцам на верность, в числе которых и Украина."Как только в США поймут, что эти страны больше бесполезны в их стремлении ослабить Россию, их точно так же отшвырнут и забудут", - уверен депутат.Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине безопасность.США в апреле 2021 года объявили о планах по выводу американских военных из Афганистана до 11 сентября текущего года. Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) активизировал наступление и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/signal-1746006813.html

https://ria.ru/20210817/amerika-1745956827.html

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в мире, сша, талибан, госдума рф, дмитрий белик, россия