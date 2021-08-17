https://ria.ru/20210817/frantsiya-1746027312.html

Во Франции эвакуировали тысячи людей из-за лесного пожара

Во Франции эвакуировали тысячи людей из-за лесного пожара - РИА Новости, 17.08.2021

Во Франции эвакуировали тысячи людей из-за лесного пожара

Несколько тысяч человек были эвакуированы из-за крупного лесного пожара в департаменте Вар на юго-востоке Франции, с огнем борются около 750 пожарных, передает... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:30

2021-08-17T08:30

2021-08-17T08:30

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек были эвакуированы из-за крупного лесного пожара в департаменте Вар на юго-востоке Франции, с огнем борются около 750 пожарных, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной пожарной службы.Глава МВД Франции Жеральд Дерманен ранее сообщал, что во вторник отправится во французскую коммуну Гонфарон, где вспыхнул пожар."Тысячи людей были эвакуированы в превентивных целях, но жертв нет. Около 750 человек борются с огнем, который по-прежнему очень опасен", - заявила агентству представитель пожарной службы.Она добавила, что огонь охватил более четырех тысяч гектаров между коммунами Гонфарон и Кавалер-сюр-Мер. Префектура Вара подтвердила эти данные и отметила, что были эвакуированы "12 кемпингов". Также, по данным властей, с огнем, помимо пожарных на земле, борются четыре пожарных самолета Canadair и вертолет Super Puma.Местное издание Var Matin отмечает, что в коммуне Гримо огонь уничтожил отель и кемпинг, при попытке спастись от пожара пострадали несколько человек.По данным французских СМИ, огонь вспыхнул в понедельник в коммуне Гонфарон. За несколько часов он успел охватить несколько сотен гектаров. Как отмечала префектура департамента Вар, распространению пожара способствовали засуха и ветер, "несмотря на все принятые меры".

https://ria.ru/20210717/frantsiya-1741653129.html

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в мире, франция, министерство внутренних дел франции