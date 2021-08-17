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Международный арктический форум пройдет в Петербурге в апреле 2022 года
Международный арктический форум пройдет в Петербурге в апреле 2022 года - РИА Новости, 17.08.2021
Международный арктический форум пройдет в Петербурге в апреле 2022 года
Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" пройдет в Петербурге 11-13 апреля 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:35
2021-08-17T18:47
санкт-петербург
арктический совет
арктика
антон кобяков
фонд "росконгресс"
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" пройдет в Петербурге 11-13 апреля 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс"."11–13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге состоится VI Международный арктический форум "Арктика — территория диалога"", - говорится в сообщении фонда.Как уточняется, на форуме будут обсуждаться вопросы повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления в этих целях международного сотрудничества.Как отметил ответственный секретарь оргкомитета форума, советник президента РФ Антон Кобяков, для России как страны-председателя в Арктическом совете площадка форума имеет практическую значимость в решении ключевых вопросов в Арктике."МАФ – это уникальное пространство для конструктивного сотрудничества с международными и региональными структурами, а также возможность сфокусироваться на российских и международных приоритетах, в числе которых изменение климата и экология, экономическое сотрудничество в Арктике, устойчивое развитие транспортной инфраструктуры, развитие человеческого капитала", - приводятся слова Кобякова в сообщении.
https://ria.ru/20210520/lavrov-1733126387.html
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санкт-петербург, арктический совет, арктика, антон кобяков, фонд "росконгресс", россия
18:35 17.08.2021 (обновлено: 18:47 17.08.2021)
 
Международный арктический форум пройдет в Петербурге в апреле 2022 года

Фонд "Росконгресс": форум "Арктика – территория диалога" пройдет в Петербурге 11-13 апреля 2022 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный арктический форум "Арктика – территория диалога"
Международный арктический форум Арктика – территория диалога - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" пройдет в Петербурге 11-13 апреля 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс".
"11–13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге состоится VI Международный арктический форум "Арктика — территория диалога"", - говорится в сообщении фонда.
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Как уточняется, на форуме будут обсуждаться вопросы повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления в этих целях международного сотрудничества.
Как отметил ответственный секретарь оргкомитета форума, советник президента РФ Антон Кобяков, для России как страны-председателя в Арктическом совете площадка форума имеет практическую значимость в решении ключевых вопросов в Арктике.
"МАФ – это уникальное пространство для конструктивного сотрудничества с международными и региональными структурами, а также возможность сфокусироваться на российских и международных приоритетах, в числе которых изменение климата и экология, экономическое сотрудничество в Арктике, устойчивое развитие транспортной инфраструктуры, развитие человеческого капитала", - приводятся слова Кобякова в сообщении.
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Санкт-ПетербургАрктический советАрктикаАнтон КобяковФонд "Росконгресс"Россия
 
 
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