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Международный арктический форум пройдет в Петербурге в апреле 2022 года

Международный арктический форум пройдет в Петербурге в апреле 2022 года - РИА Новости, 17.08.2021

Международный арктический форум пройдет в Петербурге в апреле 2022 года

Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" пройдет в Петербурге 11-13 апреля 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:35

2021-08-17T18:35

2021-08-17T18:47

санкт-петербург

арктический совет

арктика

антон кобяков

фонд "росконгресс"

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" пройдет в Петербурге 11-13 апреля 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс"."11–13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге состоится VI Международный арктический форум "Арктика — территория диалога"", - говорится в сообщении фонда.Как уточняется, на форуме будут обсуждаться вопросы повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления в этих целях международного сотрудничества.Как отметил ответственный секретарь оргкомитета форума, советник президента РФ Антон Кобяков, для России как страны-председателя в Арктическом совете площадка форума имеет практическую значимость в решении ключевых вопросов в Арктике."МАФ – это уникальное пространство для конструктивного сотрудничества с международными и региональными структурами, а также возможность сфокусироваться на российских и международных приоритетах, в числе которых изменение климата и экология, экономическое сотрудничество в Арктике, устойчивое развитие транспортной инфраструктуры, развитие человеческого капитала", - приводятся слова Кобякова в сообщении.

https://ria.ru/20210520/lavrov-1733126387.html

https://ria.ru/20210601/aktivnost-1734886866.html

санкт-петербург

арктика

россия

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санкт-петербург, арктический совет, арктика, антон кобяков, фонд "росконгресс", россия