https://ria.ru/20210817/facebook-1746110336.html
Facebook запретил контент, связанный с талибами
Facebook запретил контент, связанный с талибами - РИА Новости, 17.08.2021
Facebook запретил контент, связанный с талибами
Американская компания Facebook запретила контент, связанный с движением "Талибан"*, в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, сообщает... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:50
2021-08-17T16:50
2021-08-17T16:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
технологии
сша
талибан
афганистан
whatsapp inc.
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Американская компания Facebook запретила контент, связанный с движением "Талибан"*, в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, сообщает телеканал CNBC."Талибан"* находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, мы запретили им (пользоваться – ред.) нашими сервисами в соответствии с нашей политикой против опасных организаций", - сообщил телеканалу представитель Facebook.Как отмечает сервис, Facebook удалит учетные записи, ведущиеся талибами или от их имени, а также те профили, в которых есть высказывания в поддержку движения.Представитель компании заявил, что в Facebook создали специальную группу, члены которой следят за постами, картинками, видео и другим контентом и удаляют его в случае необходимости. Существует также группа экспертов по Афганистану, носителей языков дари и пушту, которые оказывают поддержку в этом вопросе.Отмечается, что в компании еще не решили, что делать, если талибы станут официальными властями в Афганистане, а пока руководствуются "авторитетом международного сообщества".* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210607/set-1735672583.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_131:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a78fc865646e1d0a7719c733cc350b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, талибан, афганистан, whatsapp inc., facebook, россия
Facebook запретил контент, связанный с талибами
CNBC: в Facebook, Instagram и WhatsApp запретили контент, связанный с движением "Талибан"*