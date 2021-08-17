https://ria.ru/20210817/facebook-1746110336.html

Facebook запретил контент, связанный с талибами

Facebook запретил контент, связанный с талибами - РИА Новости, 17.08.2021

Facebook запретил контент, связанный с талибами

Американская компания Facebook запретила контент, связанный с движением "Талибан"*, в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, сообщает... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:50

2021-08-17T16:50

2021-08-17T16:50

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Американская компания Facebook запретила контент, связанный с движением "Талибан"*, в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, сообщает телеканал CNBC."Талибан"* находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, мы запретили им (пользоваться – ред.) нашими сервисами в соответствии с нашей политикой против опасных организаций", - сообщил телеканалу представитель Facebook.Как отмечает сервис, Facebook удалит учетные записи, ведущиеся талибами или от их имени, а также те профили, в которых есть высказывания в поддержку движения.Представитель компании заявил, что в Facebook создали специальную группу, члены которой следят за постами, картинками, видео и другим контентом и удаляют его в случае необходимости. Существует также группа экспертов по Афганистану, носителей языков дари и пушту, которые оказывают поддержку в этом вопросе.Отмечается, что в компании еще не решили, что делать, если талибы станут официальными властями в Афганистане, а пока руководствуются "авторитетом международного сообщества".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210607/set-1735672583.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, талибан, афганистан, whatsapp inc., facebook, россия