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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/facebook-1746110336.html
Facebook запретил контент, связанный с талибами
Facebook запретил контент, связанный с талибами - РИА Новости, 17.08.2021
Facebook запретил контент, связанный с талибами
Американская компания Facebook запретила контент, связанный с движением "Талибан"*, в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, сообщает... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:50
2021-08-17T16:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
технологии
сша
талибан
афганистан
whatsapp inc.
facebook
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Американская компания Facebook запретила контент, связанный с движением "Талибан"*, в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, сообщает телеканал CNBC."Талибан"* находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, мы запретили им (пользоваться – ред.) нашими сервисами в соответствии с нашей политикой против опасных организаций", - сообщил телеканалу представитель Facebook.Как отмечает сервис, Facebook удалит учетные записи, ведущиеся талибами или от их имени, а также те профили, в которых есть высказывания в поддержку движения.Представитель компании заявил, что в Facebook создали специальную группу, члены которой следят за постами, картинками, видео и другим контентом и удаляют его в случае необходимости. Существует также группа экспертов по Афганистану, носителей языков дари и пушту, которые оказывают поддержку в этом вопросе.Отмечается, что в компании еще не решили, что делать, если талибы станут официальными властями в Афганистане, а пока руководствуются "авторитетом международного сообщества".* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210607/set-1735672583.html
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в мире, технологии, сша, талибан, афганистан, whatsapp inc., facebook, россия
16:50 17.08.2021
 
Facebook запретил контент, связанный с талибами

CNBC: в Facebook, Instagram и WhatsApp запретили контент, связанный с движением "Талибан"*

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Американская компания Facebook запретила контент, связанный с движением "Талибан"*, в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, сообщает телеканал CNBC.
"Талибан"* находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, мы запретили им (пользоваться – ред.) нашими сервисами в соответствии с нашей политикой против опасных организаций", - сообщил телеканалу представитель Facebook.
Логотип компании Facebook - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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"Пытались скрыть свои личности". Кто цензурирует Facebook
Как отмечает сервис, Facebook удалит учетные записи, ведущиеся талибами или от их имени, а также те профили, в которых есть высказывания в поддержку движения.
Представитель компании заявил, что в Facebook создали специальную группу, члены которой следят за постами, картинками, видео и другим контентом и удаляют его в случае необходимости. Существует также группа экспертов по Афганистану, носителей языков дари и пушту, которые оказывают поддержку в этом вопросе.
Отмечается, что в компании еще не решили, что делать, если талибы станут официальными властями в Афганистане, а пока руководствуются "авторитетом международного сообщества".
* Террористическая организация, запрещенная в России
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТехнологииСШАТалибанАфганистанWhatsApp Inc.FacebookРоссия
 
 
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