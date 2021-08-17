https://ria.ru/20210817/etalon-1746066034.html

Губернатор Омской области оценил появление девелопера "Эталон" в регионе

Губернатор Омской области оценил появление девелопера "Эталон" в регионе - РИА Новости, 17.08.2021

Губернатор Омской области оценил появление девелопера "Эталон" в регионе

Омская область получит жильё другого уровня и с другой концепцией с приходом в регион девелопера "Эталон", заявил во вторник губернатор Александр Бурков. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:46

2021-08-17T12:46

2021-08-17T13:44

омская область

общество

омск

омская область

александр бурков

эталон

жилье

вячеслав заренков

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ОМСК, 17 авг - РИА Новости. Омская область получит жильё другого уровня и с другой концепцией с приходом в регион девелопера "Эталон", заявил во вторник губернатор Александр Бурков.Девелоперская группа "Эталон" во вторник, 17 августа, подписала соглашение о взаимодействии с правительством Омской области и мэром города Омска в рамках реализации в Омске инвестиционных проектов. Рамочное соглашение по застройке было подписано в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда же Александр Бурков рассказал, что федеральный застройщик готов выделять квартиры для детей-сирот и переселенцев из аварийного фонда в Омской области, инвесторы передадут на эти цели не менее 5% жилья. Сегодняшнее соглашение детализирует порядок реализации инвестпроекта, уточнили в пресс-службе правительства Омской области.По мнению Александра Буркова, приход в регион компании "Эталон" позволит увеличить конкурентную среду и увеличить количество новостроек. На данный момент на территории всей Омской области строится более 500 тысяч квадратных метров в год, власти рассчитывают увеличить этот показатель.Группа "Эталон" (Etalon Group) работает на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера - АФК "Система", выкупившая в 2019 году 25% компании у ее основателя Вячеслава Заренкова и в 2021 году увеличившая свою долю владения до 29,79%. В свою очередь "Эталон" приобрел 100% принадлежавшего АФК московского девелопера "Лидер-инвест".

https://realty.ria.ru/20210721/etalon-1742161504.html

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общество, омск, омская область, александр бурков, эталон, жилье, вячеслав заренков