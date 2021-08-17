12:46 17.08.2021 (обновлено: 13:44 17.08.2021)
Губернатор Омской области оценил появление девелопера "Эталон" в регионе
Глава Омской области Бурков: с приходом "Эталона" Омская область получит жилье нового уровня
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области оценил появление девелопера "Эталон" в регионе
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 17 авг - РИА Новости. Омская область получит жильё другого уровня и с другой концепцией с приходом в регион девелопера "Эталон", заявил во вторник губернатор Александр Бурков.
Девелоперская группа "Эталон" во вторник, 17 августа, подписала соглашение о взаимодействии с правительством Омской области и мэром города Омска в рамках реализации в Омске инвестиционных проектов. Рамочное соглашение по застройке было подписано в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда же Александр Бурков рассказал, что федеральный застройщик готов выделять квартиры для детей-сирот и переселенцев из аварийного фонда в Омской области, инвесторы передадут на эти цели не менее 5% жилья. Сегодняшнее соглашение детализирует порядок реализации инвестпроекта, уточнили в пресс-службе правительства Омской области.
"Это жилье другого уровня, чем строится у нас. Мы получаем компанию с новыми технологиями, с новыми подходами, даже не с точки зрения строительства, а концепта. Нам нужно поднять планку по комфортной среде пребывания в микрорайоне, где есть возможность поставить машину не перед подъездом, не на детской площадке, а на подземной стоянке, где есть возможность оставить детские коляски, велосипеды. Где есть рекреации для отдыха жителей, есть закрытые дворы, где безопасно для детей, всех людей, которые здесь живут. Нам нужен сегодня такой стандарт", - приводит слова губернатора Омской области пресс-служба регионального правительства.
По мнению Александра Буркова, приход в регион компании "Эталон" позволит увеличить конкурентную среду и увеличить количество новостроек. На данный момент на территории всей Омской области строится более 500 тысяч квадратных метров в год, власти рассчитывают увеличить этот показатель.
Группа "Эталон" (Etalon Group) работает на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера - АФК "Система", выкупившая в 2019 году 25% компании у ее основателя Вячеслава Заренкова и в 2021 году увеличившая свою долю владения до 29,79%. В свою очередь "Эталон" приобрел 100% принадлежавшего АФК московского девелопера "Лидер-инвест".