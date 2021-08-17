Боррель назвал причину контактов ЕС с талибами
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал причину контактов ЕС с движением "Талибан"*
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Речь об официальном признании движения "Талибан"* со стороны ЕС не идет, необходимы контакты для решения экстренных вопросов, к примеру эвакуации из Афганистана, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
"Об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы, к примеру иметь доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации. Для этого необходимо вести контакты с властями на местах", - сказал он на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России