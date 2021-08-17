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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/es-1746142788.html
Боррель назвал причину контактов ЕС с талибами
Боррель назвал причину контактов ЕС с талибами - РИА Новости, 17.08.2021
Боррель назвал причину контактов ЕС с талибами
Речь об официальном признании движения "Талибан"* со стороны ЕС не идет, необходимы контакты для решения экстренных вопросов, к примеру эвакуации из... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T20:06
2021-08-17T20:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
евросоюз
панджшер (провинция)
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Речь об официальном признании движения "Талибан"* со стороны ЕС не идет, необходимы контакты для решения экстренных вопросов, к примеру эвакуации из Афганистана, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель"Об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы, к примеру иметь доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации. Для этого необходимо вести контакты с властями на местах", - сказал он на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745872754.html
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афганистан
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в мире, талибан, афганистан, евросоюз, панджшер (провинция), жозеп боррель
20:06 17.08.2021
 
Боррель назвал причину контактов ЕС с талибами

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал причину контактов ЕС с движением "Талибан"*

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Речь об официальном признании движения "Талибан"* со стороны ЕС не идет, необходимы контакты для решения экстренных вопросов, к примеру эвакуации из Афганистана, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
"Об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы, к примеру иметь доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации. Для этого необходимо вести контакты с властями на местах", - сказал он на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.
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В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанЕвросоюзПанджшер (провинция)Жозеп Боррель
 
 
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