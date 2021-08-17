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На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями - РИА Новости, 17.08.2021
На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на западе Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:26
2021-08-17T18:26
2021-08-17T18:45
происшествия
дтп
москва
авто
кутузовский проспект
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на западе Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале."На Молдавской улице в районе дома 2Б произошло ДТП с участием пяти автомобилей в левом и среднем рядах. Движение в сторону Кутузовского проспекта затруднено по Рублевскому шоссе и по улице Малая Филевская", - говорится в сообщении."Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.
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происшествия, дтп, москва, авто, кутузовский проспект, россия
18:26 17.08.2021 (обновлено: 18:45 17.08.2021)
На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
Дептранс Москвы: ДТП с участием пяти автомобилей произошло на западе столицы