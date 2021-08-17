16:51 17.08.2021 (обновлено: 18:07 17.08.2021)
В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Ивановской области пять взрослых и пять детей пострадали в ДТП с микроавтобусом
© Фото : МЧС России по Ивановской областиДТП с микроавтобусом в Ивановской области
© Фото : МЧС России по Ивановской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Ивановской области, пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
"На московской трассе в районе деревни Кукарино произошло столкновение рейсового микроавтобуса, который следовал со стороны Владимира в сторону Костромы, с автомобилем марки Kia. В результате ДТП пострадали 10 человек – водитель Kia и девять пассажиров маршрутки, из них, по предварительным данным, пятеро детей", - сказала собеседница агентства.
© Фото : ГУМВД России по Ивановской областиДТП с микроавтобусом в Ивановской области
© Фото : ГУМВД России по Ивановской области
ДТП с микроавтобусом в Ивановской области
По ее словам, люди получили травмы, не опасные для жизни.
"По предварительным данным, автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения. Сотрудники полиции разбираются в деталях произошедшего", - сообщили в УМВД.
Столкновение, отметила представитель ведомства, не было лобовым, а произошло по касательной.
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