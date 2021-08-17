https://ria.ru/20210817/dtp-1746110721.html

В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 17.08.2021

В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Ивановской области, пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей, сообщила РИА Новости представитель УМВД по РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:51

2021-08-17T16:51

2021-08-17T18:07

происшествия

ивановская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Ивановской области, пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону."На московской трассе в районе деревни Кукарино произошло столкновение рейсового микроавтобуса, который следовал со стороны Владимира в сторону Костромы, с автомобилем марки Kia. В результате ДТП пострадали 10 человек – водитель Kia и девять пассажиров маршрутки, из них, по предварительным данным, пятеро детей", - сказала собеседница агентства.По ее словам, люди получили травмы, не опасные для жизни."По предварительным данным, автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения. Сотрудники полиции разбираются в деталях произошедшего", - сообщили в УМВД.Столкновение, отметила представитель ведомства, не было лобовым, а произошло по касательной.

https://ria.ru/20210817/dtp-1746066968.html

ивановская область

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происшествия, ивановская область