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Число погибших в ДТП с маршруткой в КБР достигло трех
Число погибших в ДТП с маршруткой в КБР достигло трех - РИА Новости, 17.08.2021
Число погибших в ДТП с маршруткой в КБР достигло трех
Три человека погибли, еще трое пострадали, по уточненным данным, при столкновении маршрутного такси с иномаркой в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщило РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:21
2021-08-17T17:48
происшествия
баксанский район
нальчик
группа газ
toyota camry
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 17 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали, по уточненным данным, при столкновении маршрутного такси с иномаркой в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.Ранее ГИБДД РФ сообщила, что днем во вторник в Баксанском районе на федеральной автодороге "Прохладный - Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса "ГАЗ". Отмечалось, что, по предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека, еще семеро получили травмы различной степени тяжести."В селении Исламей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской "Газели", находившейся на линии "Нальчик - Исламей", и автомобиля Toyota Camry. По уточненной информации, на месте ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, три человека пострадали", - говорится в сообщении.По данным ведомства, пострадавших доставляют в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.Как отметили в пресс-службе ГИБДД РФ, в аварии погибли водитель и два пассажира автобуса. По ее данным, авария произошла после того, как водитель автомобиля Toyota Camry врезался в автобус с семью пассажирами, после чего тот опрокинулся и столкнулся с грейдером.
https://ria.ru/20210817/dtp-1746066968.html
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происшествия, баксанский район, нальчик, группа газ, toyota camry, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
16:21 17.08.2021 (обновлено: 17:48 17.08.2021)
 
Число погибших в ДТП с маршруткой в КБР достигло трех

МЧС: число погибших в ДТП с маршруткой в КБР достигло трех, еще три человека пострадали

© Фото : ГУМВД России по КБРДТП с участием автомашин "Газель" и "Тойота" и автогрейдера на 44 км автодороги "Прохладный-Эльбрус"
ДТП с участием автомашин Газель и Тойота и автогрейдера на 44 км автодороги Прохладный-Эльбрус - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : ГУМВД России по КБР
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НАЛЬЧИК, 17 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали, по уточненным данным, при столкновении маршрутного такси с иномаркой в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Ранее ГИБДД РФ сообщила, что днем во вторник в Баксанском районе на федеральной автодороге "Прохладный - Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса "ГАЗ". Отмечалось, что, по предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 12:50
В Сочи семь человек пострадали в ДТП
"В селении Исламей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской "Газели", находившейся на линии "Нальчик - Исламей", и автомобиля Toyota Camry. По уточненной информации, на месте ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, три человека пострадали", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших доставляют в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Как отметили в пресс-службе ГИБДД РФ, в аварии погибли водитель и два пассажира автобуса. По ее данным, авария произошла после того, как водитель автомобиля Toyota Camry врезался в автобус с семью пассажирами, после чего тот опрокинулся и столкнулся с грейдером.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 02:54
В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП
 
ПроисшествияБаксанский районНальчикГруппа ГАЗToyota CamryРоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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