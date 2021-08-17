https://ria.ru/20210817/dtp-1746104973.html

Число погибших в ДТП с маршруткой в КБР достигло трех

Число погибших в ДТП с маршруткой в КБР достигло трех - РИА Новости, 17.08.2021

Число погибших в ДТП с маршруткой в КБР достигло трех

Три человека погибли, еще трое пострадали, по уточненным данным, при столкновении маршрутного такси с иномаркой в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщило РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:21

2021-08-17T16:21

2021-08-17T17:48

происшествия

баксанский район

нальчик

группа газ

toyota camry

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 17 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали, по уточненным данным, при столкновении маршрутного такси с иномаркой в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.Ранее ГИБДД РФ сообщила, что днем во вторник в Баксанском районе на федеральной автодороге "Прохладный - Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса "ГАЗ". Отмечалось, что, по предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека, еще семеро получили травмы различной степени тяжести."В селении Исламей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской "Газели", находившейся на линии "Нальчик - Исламей", и автомобиля Toyota Camry. По уточненной информации, на месте ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, три человека пострадали", - говорится в сообщении.По данным ведомства, пострадавших доставляют в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.Как отметили в пресс-службе ГИБДД РФ, в аварии погибли водитель и два пассажира автобуса. По ее данным, авария произошла после того, как водитель автомобиля Toyota Camry врезался в автобус с семью пассажирами, после чего тот опрокинулся и столкнулся с грейдером.

https://ria.ru/20210817/dtp-1746066968.html

https://ria.ru/20210817/dtp-1746017241.html

баксанский район

нальчик

россия

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происшествия, баксанский район, нальчик, группа газ, toyota camry, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)