16:21 17.08.2021 (обновлено: 17:48 17.08.2021)
Число погибших в ДТП с маршруткой в КБР достигло трех
МЧС: число погибших в ДТП с маршруткой в КБР достигло трех, еще три человека пострадали
© Фото : ГУМВД России по КБРДТП с участием автомашин "Газель" и "Тойота" и автогрейдера на 44 км автодороги "Прохладный-Эльбрус"
© Фото : ГУМВД России по КБР
НАЛЬЧИК, 17 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали, по уточненным данным, при столкновении маршрутного такси с иномаркой в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Ранее ГИБДД РФ сообщила, что днем во вторник в Баксанском районе на федеральной автодороге "Прохладный - Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса "ГАЗ". Отмечалось, что, по предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.
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"В селении Исламей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской "Газели", находившейся на линии "Нальчик - Исламей", и автомобиля Toyota Camry. По уточненной информации, на месте ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, три человека пострадали", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших доставляют в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Как отметили в пресс-службе ГИБДД РФ, в аварии погибли водитель и два пассажира автобуса. По ее данным, авария произошла после того, как водитель автомобиля Toyota Camry врезался в автобус с семью пассажирами, после чего тот опрокинулся и столкнулся с грейдером.