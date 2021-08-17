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В КБР два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями
В КБР два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 17.08.2021
В КБР два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями
Два человека погибли, еще 7 пострадали в ДТП с участием трех автомобилей, в том числе автобуса, на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, авария... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:12
2021-08-17T17:47
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
россия
баксанский район
эльбрусский район
группа газ
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 7 пострадали в ДТП с участием трех автомобилей, в том числе автобуса, на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, авария произошла в зоне дорожных работ, сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ."По предварительным данным, 17.08.2021 в 14.15 в Баксанском районе на ФАД А-158 "Прохладный-Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса "ГАЗ". По предварительным данным, в результате ДТП двое человек погибли, семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.Трасса А-158 "Прохладный-Баксан-Эльбрус" в Баксанском районе пролегает по предгорной местности, переходит в горную в Эльбрусском районе.
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), россия, баксанский район, эльбрусский район, группа газ
15:12 17.08.2021 (обновлено: 17:47 17.08.2021)
 
В КБР два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

В КБР два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями, еще семеро пострадали

© Фото : ГУМВД России по КБРДТП с участием автомашин "Газель" и "Тойота" и автогрейдера на 44 км автодороги "Прохладный-Эльбрус"
ДТП с участием автомашин Газель и Тойота и автогрейдера на 44 км автодороги Прохладный-Эльбрус - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : ГУМВД России по КБР
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 7 пострадали в ДТП с участием трех автомобилей, в том числе автобуса, на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, авария произошла в зоне дорожных работ, сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ.
"По предварительным данным, 17.08.2021 в 14.15 в Баксанском районе на ФАД А-158 "Прохладный-Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса "ГАЗ". По предварительным данным, в результате ДТП двое человек погибли, семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
Трасса А-158 "Прохладный-Баксан-Эльбрус" в Баксанском районе пролегает по предгорной местности, переходит в горную в Эльбрусском районе.
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ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)РоссияБаксанский районЭльбрусский районГруппа ГАЗ
 
 
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