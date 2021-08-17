https://ria.ru/20210817/dtp-1746092211.html

В КБР два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

В КБР два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 17.08.2021

В КБР два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

Два человека погибли, еще 7 пострадали в ДТП с участием трех автомобилей, в том числе автобуса, на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, авария... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:12

2021-08-17T15:12

2021-08-17T17:47

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

россия

баксанский район

эльбрусский район

группа газ

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 7 пострадали в ДТП с участием трех автомобилей, в том числе автобуса, на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, авария произошла в зоне дорожных работ, сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ."По предварительным данным, 17.08.2021 в 14.15 в Баксанском районе на ФАД А-158 "Прохладный-Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса "ГАЗ". По предварительным данным, в результате ДТП двое человек погибли, семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.Трасса А-158 "Прохладный-Баксан-Эльбрус" в Баксанском районе пролегает по предгорной местности, переходит в горную в Эльбрусском районе.

https://ria.ru/20210816/dtp-1745917888.html

россия

баксанский район

эльбрусский район

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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), россия, баксанский район, эльбрусский район, группа газ