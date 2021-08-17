https://ria.ru/20210817/dtp-1746066968.html

В Сочи семь человек пострадали в ДТП

В Сочи семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.08.2021

В Сочи семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в Сочи в результате автомобильной аварии, которая произошла накануне поздно вечером, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:50

2021-08-17T12:50

2021-08-17T12:50

происшествия

дтп

сочи

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СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Семь человек пострадали в Сочи в результате автомобильной аварии, которая произошла накануне поздно вечером, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев.Ранее в социальных сетях появилась информация о столкновении двух легковых автомобилей, которое произошло якобы из-за пешехода, переходившего дорогу."В 23 часа 20 минут в Центральном районе Сочи на улице Виноградная 21-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Калина", не избрал безопасную скорость движения, при возникновении опасности совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП пострадало семь человек", - сказал Кошелев.Он добавил, что водитель и двое пассажиров Chevrolet Niva получили ссадины и ушибы, а трое из "Лады" госпитализированы с переломами.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20210816/sud-1745961658.html

https://ria.ru/20210816/peshekhod-1745898720.html

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происшествия, дтп, сочи, авто, россия