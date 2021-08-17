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В Сочи семь человек пострадали в ДТП
В Сочи семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.08.2021
В Сочи семь человек пострадали в ДТП
Семь человек пострадали в Сочи в результате автомобильной аварии, которая произошла накануне поздно вечером, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:50
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происшествия
дтп
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СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Семь человек пострадали в Сочи в результате автомобильной аварии, которая произошла накануне поздно вечером, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев.Ранее в социальных сетях появилась информация о столкновении двух легковых автомобилей, которое произошло якобы из-за пешехода, переходившего дорогу."В 23 часа 20 минут в Центральном районе Сочи на улице Виноградная 21-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Калина", не избрал безопасную скорость движения, при возникновении опасности совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП пострадало семь человек", - сказал Кошелев.Он добавил, что водитель и двое пассажиров Chevrolet Niva получили ссадины и ушибы, а трое из "Лады" госпитализированы с переломами.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20210816/sud-1745961658.html
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происшествия, дтп, сочи, авто, россия
12:50 17.08.2021
 
В Сочи семь человек пострадали в ДТП

Начальник пресс-службы УВД Кошелев: семь человек пострадали в Сочи в результате ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Семь человек пострадали в Сочи в результате автомобильной аварии, которая произошла накануне поздно вечером, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев.
Ранее в социальных сетях появилась информация о столкновении двух легковых автомобилей, которое произошло якобы из-за пешехода, переходившего дорогу.
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"В 23 часа 20 минут в Центральном районе Сочи на улице Виноградная 21-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Калина", не избрал безопасную скорость движения, при возникновении опасности совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП пострадало семь человек", - сказал Кошелев.
Он добавил, что водитель и двое пассажиров Chevrolet Niva получили ссадины и ушибы, а трое из "Лады" госпитализированы с переломами.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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