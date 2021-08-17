https://ria.ru/20210817/dolgi-1746014819.html

Юрист назвал срок давности списания долгов по кредиту

Юрист назвал срок давности списания долгов по кредиту - РИА Новости, 17.08.2021

Юрист назвал срок давности списания долгов по кредиту

Списание кредитов происходит в двух случаях – при банкротстве и в ситуации, когда истекает срок исковой давности, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T01:18

2021-08-17T01:18

2021-08-17T01:18

экономика

долг

кредит

россия

павел уткин

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Списание кредитов происходит в двух случаях – при банкротстве и в ситуации, когда истекает срок исковой давности, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.Что касается истечения срока исковой давности, который составляет три года, то в судебной практике существует два варианта для исчисления этого срока. В первом случае срок отсчитывается с момента внесения последнего платежа или контакта банка с должником. Во втором – с момента истечения кредитного договора.По словам Уткина, как только банк обнаружил просрочку и сообщил об этом заемщику, начинается срок исковой давности.

https://ria.ru/20210816/kredit-1745858671.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, долг, кредит, россия, павел уткин