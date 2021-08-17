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Юрист назвал срок давности списания долгов по кредиту
Юрист назвал срок давности списания долгов по кредиту - РИА Новости, 17.08.2021
Юрист назвал срок давности списания долгов по кредиту
Списание кредитов происходит в двух случаях – при банкротстве и в ситуации, когда истекает срок исковой давности, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T01:18
2021-08-17T01:18
экономика
долг
кредит
россия
павел уткин
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Списание кредитов происходит в двух случаях – при банкротстве и в ситуации, когда истекает срок исковой давности, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.Что касается истечения срока исковой давности, который составляет три года, то в судебной практике существует два варианта для исчисления этого срока. В первом случае срок отсчитывается с момента внесения последнего платежа или контакта банка с должником. Во втором – с момента истечения кредитного договора.По словам Уткина, как только банк обнаружил просрочку и сообщил об этом заемщику, начинается срок исковой давности.
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экономика, долг, кредит, россия, павел уткин
01:18 17.08.2021
 
Юрист назвал срок давности списания долгов по кредиту

Юрист Уткин: кредиты списывают при банкротстве и после истечения срока исковой давности

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Списание кредитов происходит в двух случаях – при банкротстве и в ситуации, когда истекает срок исковой давности, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
"С банкротством все относительно просто – все имущество должника, на которое может быть обращено взыскание по закону, продается с аукциона и делится между кредиторами согласно очереди, определенной статьей 134 Закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности". После этого должник на несколько лет лишается возможности брать кредиты, открывать компании, занимать определенные должности", - отметил юрист.
Что касается истечения срока исковой давности, который составляет три года, то в судебной практике существует два варианта для исчисления этого срока. В первом случае срок отсчитывается с момента внесения последнего платежа или контакта банка с должником. Во втором – с момента истечения кредитного договора.
По словам Уткина, как только банк обнаружил просрочку и сообщил об этом заемщику, начинается срок исковой давности.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 02:17
Финансист предупредил, почему опасно гасить кредит досрочно
 
ЭкономикаДолгКредитРоссияПавел Уткин
 
 
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