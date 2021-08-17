Юрист назвал срок давности списания долгов по кредиту
Юрист Уткин: кредиты списывают при банкротстве и после истечения срока исковой давности
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Списание кредитов происходит в двух случаях – при банкротстве и в ситуации, когда истекает срок исковой давности, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
"С банкротством все относительно просто – все имущество должника, на которое может быть обращено взыскание по закону, продается с аукциона и делится между кредиторами согласно очереди, определенной статьей 134 Закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности". После этого должник на несколько лет лишается возможности брать кредиты, открывать компании, занимать определенные должности", - отметил юрист.
Что касается истечения срока исковой давности, который составляет три года, то в судебной практике существует два варианта для исчисления этого срока. В первом случае срок отсчитывается с момента внесения последнего платежа или контакта банка с должником. Во втором – с момента истечения кредитного договора.
По словам Уткина, как только банк обнаружил просрочку и сообщил об этом заемщику, начинается срок исковой давности.