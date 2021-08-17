https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html

Меркель ожидает власть над Украиной. Но все зависит от Москвы

Меркель ожидает власть над Украиной. Но все зависит от Москвы - РИА Новости, 17.08.2021

Меркель ожидает власть над Украиной. Но все зависит от Москвы

Проект строительства магистрального газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию, вне всякого сомнения, стал одним из главных политических и... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:00

2021-08-17T08:00

2021-08-17T07:59

авторы

политика

украина

германия

ангела меркель

северный поток — 2

россия

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Проект строительства магистрального газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию, вне всякого сомнения, стал одним из главных политических и информационных событий последних пяти лет. Президенты и премьер-министры множества стран клятвенно обещали не допустить укладки труб, вводились санкции, компаниям-партнерам открыто угрожали, европейские суды ударно трудились, рассматривая иски то от экологов, то от правительств государств, мимо которых к конкурентам по европейской коммуналке прошла трасса вожделенного топлива. И сегодня, когда барже "Фортуна" осталось до немецкого берега менее 20 километров, кажется, что напряжение спадает. Однако это не так. В ближайшее время будет раскрыта главная интрига, которая и определит дальнейшую судьбу не только отдельного проекта, но и целых стран.Как сообщил представитель правительства ФРГ, канцлер Германии в ближайшие дни совершит два плановых визита. Двадцатого августа Ангела Меркель посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, а уже двумя днями позже ее ждут в Киеве, где запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Поездку уже окрестили "прощальной", но данный эпитет можно применить разве что к истекающему сроку полномочий госпожи канцлера, но никак не к актуальности обсуждаемой повестки.Цель турне не является секретом. И в России, и на Украине будет обсуждаться главный вопрос — транзит российского газа в Европу. Поездку и будущие темы обсуждения можно было бы отнести к разряду обязательной и малозначимой внешнеполитической риторики Евросоюза, если бы не два странных совпадения, которые дополняют календарную цепочку событий.Двадцать пятого августа в Дюссельдорфе высший земельный суд должен вынести вердикт по иску акционерного общества Nord Stream 2 AG против немецкого регулятора. Суть претензий компании заключается в том, что Германия имеет законное право вывести трубопровод из-под действия норм газовой директивы ЕС, но пока этого так и не сделала. Директива, входящая в Третий энергопакет, ограничивает возможности прокачки топлива. Она подразумевает, что одно юридическое лицо — в данном случае компания "Газпром" — не может одновременно быть и оператором газотранспортной системы и поставщиком газа. В борьбе с монополизмом Евросоюз требует, чтобы в подобных проектах не менее половины транзитного объема резервировалось для других независимых поставщиков. И вновь, казалось бы, привычная для российской компании и европейской бюрократии борьба, но нет: Nord Stream 2 подала иск весной 2020 года, а окончательный вердикт суд должен вынести в конце августа 2021-го. Судебные процессы подобного рода обычно тянутся годами, и скорость рассмотрения данной жалобы можно назвать поразительной.Спустя еще пять дней, то есть 30 августа, президент Украины Зеленский отправится с официальным визитом в Соединенные Штаты, и киевская администрация уже прямо заявляет, что главный вопрос переговоров на высшем уровне — судьба украинского газового транзита. Правда, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже предположил, что Киев в результате встреч с Меркель и Байденом не ждет ничего хорошего.Прогноз отставного главы внешнеполитического ведомства Украины имеет все шансы стать реальностью, и вот почему.Как известно, в июне Ангела Меркель в Вашингтоне провела встречу с президентом США. Результаты той встречи с одной стороны стали шоком, с другой — сенсацией. Шокировали они Киев, потому что самые влиятельные политики Старого и Нового Света ограничились лишь общими фразами, вообще никак не обозначив свои дальнейшие действия по сохранению транзита через Украину. Удивительным же стало то, что Штаты устами своего президента официально отказались от введения новых санкций против "Северного потока — 2", оставив проект целиком на усмотрение ФРГ.За поднявшейся тогда шумихой почти незамеченным остался еще один пункт американо-германских переговоров: Берлин назначит специального представителя по вопросам транзита российского газа через Украину после 2024 года.Намек максимально прозрачный — именно тогда закончится действующий контракт "Газпрома" и Оператора ГТС (ОГТС). Вашингтон всю ответственность за дальнейшую судьбу транзита и содержания Украины перекладывает на других, а конкретно — на Европу. То, что будущее главной украинской трубы будут определять пришлые варяги, подтверждает и факт, что в наблюдательный совет АО "Магистральные газопроводы Украины" (входит в состав ОГТС) включены сразу двое иностранцев. Это Ян Чадам (Jan Chadam), ранее занимавший пост главы правления словацкого газового оператора Gaz-System, и Уберт Беттонвиль (Huberte Bettonville), до этого успевшая поработать сразу в трех крупных европейских компаниях: бельгийском Fluxys, люксембургском Balansys и британском Interconnector Limited, которая занимается поставками природного газа в Великобританию.Если сложить все перечисленные факты воедино, то станет понятна глубина геополитической интриги, что закрутилась тугим узлом стальных труб магистральных газопроводов.И здесь мы позволим себе выйти на тонкий лед прогнозов и догадок. Подчеркнем, это всего лишь версия, которая, правда, весьма удобно укладывается в картину происходящего.Весь комплекс упомянутых обстоятельств позволяет предположить, что спецпредставителем, от которого будет зависеть обеспечение Германии жизненно важными ресурсами и одновременно сохранение украинского транзита, может стать сама Ангела Меркель, в скором времени покидающая пост главы германского правительства.Подобное назначение устроило бы все стороны без исключения. Госпожа канцлер — глыба мировой политики, человек, обладающий громадным влиянием, бесценным опытом и знаниями внутриполитической европейской кухни. Она накоротке общается со всеми мировыми лидерами, к ее мнению прислушиваются. Фрау Меркель — одна из немногих глав государств, кто поддерживает постоянный и весьма продуктивный контакт с Москвой, часто общается по телефону с Владимиром Путиным. На посту спецпредставителя с уже готовой командой европейских эмиссаров внутри Украины Меркель потенциально способна убить одним выстрелом двух зайцев: запустить на полную мощность "Северный поток — 2" и сохранить транспортную магистраль через патологически недоговороспособную Украину. Естественно, что все это будет делаться не из-за большой любви к Киеву, а исключительно для обеспечения интересов и энергетической стабильности ФРГ, что, впрочем, полностью устроит Москву.Версия эта, конечно, довольно умозрительна, но ровно до того момента, пока на ум не приходит Герхард Шредер, предшественник Ангелы Меркель на посту федерального канцлера, а ныне председатель совета акционеров компании Nord Stream 2 AG.

https://ria.ru/20210814/vybor-1745730163.html

https://ria.ru/20210816/potok-1745862561.html

https://ria.ru/20210813/ukraina-1745566211.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/sevpotok-1745383236.html

https://ria.ru/20210809/potok-1744978206.html

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Сергей Савчук https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

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Сергей Савчук https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

авторы, политика, украина, германия, ангела меркель, северный поток — 2, россия