https://ria.ru/20210814/vybor-1745730163.html
На Украине "раскрыли" планы Меркель на Зеленского
На Украине "раскрыли" планы Меркель на Зеленского - РИА Новости, 14.08.2021
На Украине "раскрыли" планы Меркель на Зеленского
Во время визита на Украину Ангела Меркель поставит Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом "Северный поток — 2" и ситуацией в... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:08
2021-08-14T11:08
2021-08-14T13:29
в мире
украина
сша
германия
владимир путин
джо байден
ангела меркель
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742589142_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_8164b2e75314b3e592fc6d5485332747.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Во время визита на Украину Ангела Меркель поставит Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом "Северный поток — 2" и ситуацией в Донбассе. Такое предположение высказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший глава МИД Павел Климкин.В противном случае, считает бывший министр, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать.Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с Владимиром Путиным варианты решения ситуации с "Северным потоком — 2" и транзитом газа через Украину.Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев — 22 августа.Визит украинского лидера в США запланирован на конец месяца. Зеленский планирует обсудить с Байденом три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
https://ria.ru/20210712/proval-1740988285.html
украина
сша
германия
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742589142_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49afacbb28acb14a562835919dea0e01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, германия, владимир путин, джо байден, ангела меркель, владимир зеленский, мид украины, донбасс, северный поток — 2, россия
11:08 14.08.2021 (обновлено: 13:29 14.08.2021)
На Украине "раскрыли" планы Меркель на Зеленского
Экс-глава МИД Украины Климкин: Меркель поставит Зеленского перед выбором с "Северным потоком — 2"