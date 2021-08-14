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На Украине "раскрыли" планы Меркель на Зеленского

На Украине "раскрыли" планы Меркель на Зеленского - РИА Новости, 14.08.2021

На Украине "раскрыли" планы Меркель на Зеленского

Во время визита на Украину Ангела Меркель поставит Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом "Северный поток — 2" и ситуацией в... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:08

2021-08-14T11:08

2021-08-14T13:29

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сша

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владимир путин

джо байден

ангела меркель

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Во время визита на Украину Ангела Меркель поставит Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом "Северный поток — 2" и ситуацией в Донбассе. Такое предположение высказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший глава МИД Павел Климкин.В противном случае, считает бывший министр, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать.Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с Владимиром Путиным варианты решения ситуации с "Северным потоком — 2" и транзитом газа через Украину.Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев — 22 августа.Визит украинского лидера в США запланирован на конец месяца. Зеленский планирует обсудить с Байденом три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

https://ria.ru/20210712/proval-1740988285.html

украина

сша

германия

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