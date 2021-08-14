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На Украине "раскрыли" планы Меркель на Зеленского
На Украине "раскрыли" планы Меркель на Зеленского - РИА Новости, 14.08.2021
На Украине "раскрыли" планы Меркель на Зеленского
Во время визита на Украину Ангела Меркель поставит Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом "Северный поток — 2" и ситуацией в... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:08
2021-08-14T13:29
в мире
украина
сша
германия
владимир путин
джо байден
ангела меркель
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Во время визита на Украину Ангела Меркель поставит Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом "Северный поток — 2" и ситуацией в Донбассе. Такое предположение высказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший глава МИД Павел Климкин.В противном случае, считает бывший министр, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать.Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с Владимиром Путиным варианты решения ситуации с "Северным потоком — 2" и транзитом газа через Украину.Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев — 22 августа.Визит украинского лидера в США запланирован на конец месяца. Зеленский планирует обсудить с Байденом три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
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в мире, украина, сша, германия, владимир путин, джо байден, ангела меркель, владимир зеленский, мид украины, донбасс, северный поток — 2, россия
11:08 14.08.2021 (обновлено: 13:29 14.08.2021)
 
На Украине "раскрыли" планы Меркель на Зеленского

Экс-глава МИД Украины Климкин: Меркель поставит Зеленского перед выбором с "Северным потоком — 2"

© REUTERS / Stefanie LoosПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© REUTERS / Stefanie Loos
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Во время визита на Украину Ангела Меркель поставит Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом "Северный поток — 2" и ситуацией в Донбассе. Такое предположение высказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший глава МИД Павел Климкин.

"Во время переговоров немецкий канцлер скажет: "Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?" Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с Джо Байденом", — сказал он.

В противном случае, считает бывший министр, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать.
Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с Владимиром Путиным варианты решения ситуации с "Северным потоком — 2" и транзитом газа через Украину.
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В миреУкраинаСШАГерманияВладимир ПутинДжо БайденАнгела МеркельВладимир ЗеленскийМИД УкраиныДонбассСеверный поток — 2Россия
 
 
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