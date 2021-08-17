19:53 17.08.2021 (обновлено: 05:46 18.08.2021)
На Украине заявили, что готовы к диалогу с Россией о Крыме
Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов к диалогу с Россией о Крыме
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Украина не приглашала представителей РФ к участию в саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа, но готова к диалогу с Россией о Крыме, заявил во вторник глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о запуске так называемой "Крымской платформы", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. В прошлом году первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что киевские власти пригласят Россию участвовать в создаваемой ими "международной платформе по деоккупации Крыма".
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"Официальное приглашение (РФ – ред.) мы не посылали, но Россия с самого начала, когда было публично объявлено об инициативе проведения "Крымской платформы", это инициатива президента Зеленского…, Россия сразу категорически отбросила любую возможность взаимодействия с "Крымской платформой", хотя мы не против. Мы готовы говорить с Россией в рамках "Крымской платформы" о Крыме", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".
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