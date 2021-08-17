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Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО
Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО - РИА Новости, 17.08.2021
Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что федеральным ведомствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов регионов... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:20
2021-08-17T15:08
общество
хабаровский край
дальневосточный фо
михаил дегтярев
дальний восток
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что федеральным ведомствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов регионов Дальнего Востока ввиду большой разницы во времени."Есть ещё один вопрос, который мне кажется уместным, и за год я ощутил его на себе. Мне кажется, федеральные министерства и ведомства должны начинать работу с 9 утра и работать до 12 только на Дальний Восток", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24", беседуя с главой Минвостокразвития РФ Алексеем Чекунковым.Он пояснил, что связано это с семичасовой разницей во времени."Когда о нас вспоминают (в Москве – ред.), в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском - глубокая ночь. И дела, которые в Москве хотят решить и помочь нам, уходят на следующий день", - отметил Дегтярев.
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хабаровский край
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общество, хабаровский край, дальневосточный фо, михаил дегтярев, дальний восток
12:20 17.08.2021 (обновлено: 15:08 17.08.2021)
 
Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО

Врио главы Хабаровского края Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что федеральным ведомствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов регионов Дальнего Востока ввиду большой разницы во времени.
"Есть ещё один вопрос, который мне кажется уместным, и за год я ощутил его на себе. Мне кажется, федеральные министерства и ведомства должны начинать работу с 9 утра и работать до 12 только на Дальний Восток", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24", беседуя с главой Минвостокразвития РФ Алексеем Чекунковым.
Он пояснил, что связано это с семичасовой разницей во времени.
"Когда о нас вспоминают (в Москве – ред.), в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском - глубокая ночь. И дела, которые в Москве хотят решить и помочь нам, уходят на следующий день", - отметил Дегтярев.
Вид на подтопленную территорию села Игнатьево в Амурской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:16
Регионам ДФО поручили выделить участки для стройки домов вне зон паводка
 
ОбществоХабаровский крайДальневосточный ФОМихаил ДегтяревДальний Восток
 
 
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