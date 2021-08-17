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Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО

Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО - РИА Новости, 17.08.2021

Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что федеральным ведомствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов регионов... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:20

2021-08-17T12:20

2021-08-17T15:08

общество

хабаровский край

дальневосточный фо

михаил дегтярев

дальний восток

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что федеральным ведомствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов регионов Дальнего Востока ввиду большой разницы во времени."Есть ещё один вопрос, который мне кажется уместным, и за год я ощутил его на себе. Мне кажется, федеральные министерства и ведомства должны начинать работу с 9 утра и работать до 12 только на Дальний Восток", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24", беседуя с главой Минвостокразвития РФ Алексеем Чекунковым.Он пояснил, что связано это с семичасовой разницей во времени."Когда о нас вспоминают (в Москве – ред.), в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском - глубокая ночь. И дела, которые в Москве хотят решить и помочь нам, уходят на следующий день", - отметил Дегтярев.

https://realty.ria.ru/20210714/pavodok-1741253335.html

хабаровский край

дальневосточный фо

дальний восток

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общество, хабаровский край, дальневосточный фо, михаил дегтярев, дальний восток