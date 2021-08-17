https://ria.ru/20210817/dfo-1746091743.html
Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО
Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО - РИА Новости, 17.08.2021
Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что федеральным ведомствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов регионов... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:20
2021-08-17T12:20
2021-08-17T15:08
общество
хабаровский край
дальневосточный фо
михаил дегтярев
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735701303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10361dcb6a0c98ba2f3c83fd3bc70312.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что федеральным ведомствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов регионов Дальнего Востока ввиду большой разницы во времени."Есть ещё один вопрос, который мне кажется уместным, и за год я ощутил его на себе. Мне кажется, федеральные министерства и ведомства должны начинать работу с 9 утра и работать до 12 только на Дальний Восток", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24", беседуя с главой Минвостокразвития РФ Алексеем Чекунковым.Он пояснил, что связано это с семичасовой разницей во времени."Когда о нас вспоминают (в Москве – ред.), в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском - глубокая ночь. И дела, которые в Москве хотят решить и помочь нам, уходят на следующий день", - отметил Дегтярев.
https://realty.ria.ru/20210714/pavodok-1741253335.html
хабаровский край
дальневосточный фо
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735701303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7d444d8ee6fca212c91f40f50276eb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровский край, дальневосточный фо, михаил дегтярев, дальний восток
12:20 17.08.2021 (обновлено: 15:08 17.08.2021)
Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО
Врио главы Хабаровского края Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО