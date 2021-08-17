https://ria.ru/20210817/deti-1746136495.html
В Северной Осетии возбудили дело из-за массового отравления детей
В Северной Осетии возбудили дело из-за массового отравления детей - РИА Новости, 17.08.2021
В Северной Осетии возбудили дело из-за массового отравления детей
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в Северной Осетии, число госпитализированных увеличилось до 12, сообщает следственное... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T19:13
2021-08-17T19:13
2021-08-17T19:13
происшествия
алагирский район
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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ПЯТИГОРСК, 17 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в Северной Осетии, число госпитализированных увеличилось до 12, сообщает следственное управление СК по региону.В понедельник прокуратура Северной Осетии сообщила, что, по предварительным данным, 15 августа в детскую больницу с признаками кишечной инфекции обратились девять детей от 11 до 14 лет, вернувшиеся накануне из санатория "Тамиск". В ведомстве отметили, что организована проверка. В свою очередь, в СК сообщали, что с диагнозом кишечная инфекция были госпитализированы шесть детей в возрасте от 9 до 11 лет."В период с 14 по 16 августа 2021 года в инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы с диагнозом "острый инфекционный гастроэнтерит" госпитализировано 12 детей в возрасте от 8 до 14 лет, ранее отдыхавших в детском лагере при санатории "Тамиск" Алагирского района республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время состояние детей врачами оценивается как средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. "По данному факту... возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сообщили в СУСК.
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происшествия, алагирский район, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
В Северной Осетии возбудили дело из-за массового отравления детей
В Северной Осетии СК возбудил дело из-за массового отравления детей после отдыха в детском лагере