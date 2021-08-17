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Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане

Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021

Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане

Главной ошибкой Запада в Афганистане стала попытка заставить афганцев жить по свои канонам, игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:19

2021-08-17T14:19

2021-08-17T14:39

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афганистан

захват власти в афганистане талибами

сша

талибан

нато

сергей лавров

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Главной ошибкой Запада в Афганистане стала попытка заставить афганцев жить по свои канонам, игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

сша

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в мире, афганистан, сша, талибан, нато, сергей лавров, балтийский федеральный университет, россия