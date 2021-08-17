14:19 17.08.2021 (обновлено: 14:39 17.08.2021)
Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане
Глава МИД Лавров: главной ошибкой Запада в Афганистане стала попытка навязать стандарты демократии
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с победителями и призерами Олимпийских игр
© Пресс-служба МИД РФ
КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Главной ошибкой Запада в Афганистане стала попытка заставить афганцев жить по свои канонам, игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В этой ситуации делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живет Запад, - ну это наивно, и это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны. Здесь, я считаю, была главная ошибка", - сказал Лавров, выступая в БФУ им. Канта.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России