Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/delo-1746080082.html
СК завел дело после крушения Ил-112В в Подмосковье
СК завел дело после крушения Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2021
СК завел дело после крушения Ил-112В в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья, сообщила РИА... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:57
2021-08-17T14:09
происшествия
кубинка
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ил-112
россия
крушение ил-112в в подмосковье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746078682_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_a3f31bacedf9c53db44e968e229e985e.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного транспортного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала она.Марковская добавила, что, по данным следствия, "самолет пилотировал экипаж в составе не менее трех человек: шеф-пилот – летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель".Также она сообщила, что сейчас следователи устанавливают очевидцев и свидетелей произошедшего, изымают записи с камер видеонаблюдения и регистраторов.Во вторник в 11.18 мск опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, потерпел крушение в районе села Никольское.Предварительная причина катастрофы – возгорание правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. По данным источников РИА Новости, весь экипаж из трех человек погиб.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.
https://radiosputnik.ria.ru/20210817/samolet-1746070672.html
https://ria.ru/20210817/krushenie-1746070382.html
кубинка
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746078682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c763250cc25b887e270e492b816e829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кубинка, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ил-112, россия, крушение ил-112в в подмосковье
13:57 17.08.2021 (обновлено: 14:09 17.08.2021)
 
СК завел дело после крушения Ил-112В в Подмосковье

СК завел дело о нарушении правил эксплуатации после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

© РИА Новости / пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанкПолет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В
Полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного транспортного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала она.
Марковская добавила, что, по данным следствия, "самолет пилотировал экипаж в составе не менее трех человек: шеф-пилот – летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель".
Также она сообщила, что сейчас следователи устанавливают очевидцев и свидетелей произошедшего, изымают записи с камер видеонаблюдения и регистраторов.
Во вторник в 11.18 мск опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, потерпел крушение в районе села Никольское.
Предварительная причина катастрофы – возгорание правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. По данным источников РИА Новости, весь экипаж из трех человек погиб.
Падение самолета Ил-112В в Кубинке. Кадр видео очевидца
Вчера, 13:04В России
Падение Ил-112В в Подмосковье: возможная причина и число погибших
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.
Место крушения самолета Ил-112В в Кубинке. Кадр видео
Вчера, 13:18
В МЧС рассказали о последствиях крушения самолета Ил-112В
 
ПроисшествияКубинкаМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ил-112РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
04:27Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
04:11Россиян научили вести диалог с коллекторами
03:36Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В
Лента новостейМолния