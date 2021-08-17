https://ria.ru/20210817/delo-1746080082.html

СК завел дело после крушения Ил-112В в Подмосковье

СК завел дело после крушения Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2021

СК завел дело после крушения Ил-112В в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья, сообщила РИА... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:57

2021-08-17T13:57

2021-08-17T14:09

происшествия

кубинка

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ил-112

россия

крушение ил-112в в подмосковье

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного транспортного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала она.Марковская добавила, что, по данным следствия, "самолет пилотировал экипаж в составе не менее трех человек: шеф-пилот – летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель".Также она сообщила, что сейчас следователи устанавливают очевидцев и свидетелей произошедшего, изымают записи с камер видеонаблюдения и регистраторов.Во вторник в 11.18 мск опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, потерпел крушение в районе села Никольское.Предварительная причина катастрофы – возгорание правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. По данным источников РИА Новости, весь экипаж из трех человек погиб.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/samolet-1746070672.html

https://ria.ru/20210817/krushenie-1746070382.html

кубинка

московская область (подмосковье)

россия

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