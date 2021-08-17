Врач научила, как снизить давление без лекарств
Кардиолог Савченко: давление можно снизить, открыв окно и сняв с себя тесную одежду
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Можно облегчить состояние здоровья, если незначительно поднялось давление, с помощью простых манипуляций. Например - открыть окно и проветрить помещение, освободить себя от тесной одежды, лечь так, чтобы голова была немного приподнята, рассказала агентству "Прайм" врач-кардиолог "СМ-Клиника" Екатерина Савченко.
"Однако следует помнить, что данные методы ни в коем случае не заменяют лекарственной терапии или посещения врача. Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии. И то, если речь идет о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьезными жалобами", - предупредила специалист.
Врач перечислила основные методы снижения давления без лекарств: отказ от курения, снижение потребления соли, регулярные физические нагрузки умеренного характера, поддержание оптимальной массы тела. По ее словам, пациентам с первой степенью артериальной гипертонии врачи могут и не назначить медикаментозную терапию.
Савченко отмечает, что выделить конкретную причину повышения артериального давления удается только у 5-10% пациентов. Часто в таких случаях можно говорить о вторичной гипертонии. Ее причиной может быть эндокринная патология, заболевания почек и патологии почечных сосудов, центральной нервной системы, а также коарктация аорты.