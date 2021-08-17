https://ria.ru/20210817/davlenie-1746015968.html

Врач научила, как снизить давление без лекарств

Врач научила, как снизить давление без лекарств - РИА Новости, 17.08.2021

Врач научила, как снизить давление без лекарств

Можно облегчить состояние здоровья, если незначительно поднялось давление, с помощью простых манипуляций. Например - открыть окно и проветрить помещение,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T02:15

2021-08-17T02:15

2021-08-17T02:15

общество

здоровье - общество

кровяное давление

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см-клиника

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Можно облегчить состояние здоровья, если незначительно поднялось давление, с помощью простых манипуляций. Например - открыть окно и проветрить помещение, освободить себя от тесной одежды, лечь так, чтобы голова была немного приподнята, рассказала агентству "Прайм" врач-кардиолог "СМ-Клиника" Екатерина Савченко.Врач перечислила основные методы снижения давления без лекарств: отказ от курения, снижение потребления соли, регулярные физические нагрузки умеренного характера, поддержание оптимальной массы тела. По ее словам, пациентам с первой степенью артериальной гипертонии врачи могут и не назначить медикаментозную терапию.Савченко отмечает, что выделить конкретную причину повышения артериального давления удается только у 5-10% пациентов. Часто в таких случаях можно говорить о вторичной гипертонии. Ее причиной может быть эндокринная патология, заболевания почек и патологии почечных сосудов, центральной нервной системы, а также коарктация аорты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/koronavirus-1745955893.html

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общество, здоровье - общество, кровяное давление, россия, см-клиника