https://ria.ru/20210817/dannye-1746022204.html

Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор

Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор - РИА Новости, 17.08.2021

Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор

Злоумышленники могут найти персональные данные граждан даже в мусорных корзинах и использовать эту информацию в корыстных целях в интернете, сообщили РИА... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T06:16

2021-08-17T06:16

2021-08-17T06:16

общество

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Злоумышленники могут найти персональные данные граждан даже в мусорных корзинах и использовать эту информацию в корыстных целях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного разработчика антивирусных решений ESET.В компании рассказали, что эксперт по кибербезопасности ESET Джейк Мур провел эксперимент, проверив, какие данные можно обнаружить в мусорной корзине. "Ежедневно люди выбрасывают свои ФИО, адреса, номера телефонов, электронные почты и другие данные, которые позволяют мошенникам создать довольно подробный портрет потенциальной жертвы", - отметили в пресс-службе.По словам самого Мура, которого процитировали в ESET, он попросил у своего друга разрешения "украсть" мусорный бак со вторсырьем возле его частного домовладения. В мусоре, накопившемся за две недели, эксперт обнаружил упоминания имени и фамилии супругов-владельцев дома, адреса электронной почты, номера телефона. "К тому же я смог составить потребительский портрет семьи по брендам и ценовым категориям", - добавил Мур.Поэтому компания отмечает: покопавшись в мусоре и объединив найденные подробности с содержимым продающихся в даркнете баз данных, мошенник может получить достаточно подробный портрет жертвы - а это облегчает подбор фишинговой схемы.В качестве примера ESET приводит ситуацию, когда злоумышленник, имея на руках номер телефона и квитанцию о недавно купленном товаре, связывается с жертвой и от лица фирмы-продавца обещает дать скидку на следующий заказ, если пользователь перейдет по присланной ссылке и пройдет опрос. На фишинговом сайте необходимо будет указать данные банковской карты, которые после ввода окажутся в руках хакера.Чтобы избежать подобной утери персональных данных, Мур советует перед отправкой бумаг с личными данными в корзину с отходами порвать их на мелкие кусочки. Кроме того, не стоит забывать про конверты и наклейки на коробках и пакетах от посылок - на них тоже содержится чувствительная информация. Еще один совет эксперта: завести многофакторную аутентификацию для всех учетных записей.

https://ria.ru/20210730/dannye-1743655792.html

https://ria.ru/20210602/sovfed-1735251751.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия