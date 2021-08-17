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Оперштаб Кубани назвал сообщения о прорыве дамбы под Новороссийском фейком

Оперштаб Кубани назвал сообщения о прорыве дамбы под Новороссийском фейком - РИА Новости, 17.08.2021

Оперштаб Кубани назвал сообщения о прорыве дамбы под Новороссийском фейком

Информация о прорыве дамбы в станице Раевской под Новороссийском, из-за чего вода якобы пошла на Анапу, является фейком, сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T09:24

2021-08-17T09:24

2021-08-17T09:24

происшествия

краснодарский край

анапа

новороссийск

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КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Информация о прорыве дамбы в станице Раевской под Новороссийском, из-за чего вода якобы пошла на Анапу, является фейком, сообщил оперштаб Краснодарского края."В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что в станице Раевской (Новороссийск) прорвало дамбу и вода пошла в сторону Анапы. В настоящее время в станице Раевская из-за залповых дождей произошло наполнение реки Маскага. "Лишняя" вода уходит в русло реки Анапка и затем в море. Река из русла не вышла, дамбы с 2015 года не существует", - сообщил оперштаб в ночь на вторник.Отмечается, что ситуация находится под контролем оперативных служб.Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находилось в зоне действия мезоциклона. В Новороссийске за воскресенье, а также за часть ночи выпало 112 миллиметров осадков, подтопленными оказались 78 частных и 5 многоквартирных домов.

https://ria.ru/20210816/damba-1745983204.html

краснодарский край

анапа

новороссийск

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происшествия, краснодарский край, анапа, новороссийск