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Оперштаб Кубани назвал сообщения о прорыве дамбы под Новороссийском фейком
Оперштаб Кубани назвал сообщения о прорыве дамбы под Новороссийском фейком - РИА Новости, 17.08.2021
Оперштаб Кубани назвал сообщения о прорыве дамбы под Новороссийском фейком
Информация о прорыве дамбы в станице Раевской под Новороссийском, из-за чего вода якобы пошла на Анапу, является фейком, сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:24
2021-08-17T09:24
2021-08-17T09:24
происшествия
краснодарский край
анапа
новороссийск
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КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Информация о прорыве дамбы в станице Раевской под Новороссийском, из-за чего вода якобы пошла на Анапу, является фейком, сообщил оперштаб Краснодарского края."В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что в станице Раевской (Новороссийск) прорвало дамбу и вода пошла в сторону Анапы. В настоящее время в станице Раевская из-за залповых дождей произошло наполнение реки Маскага. "Лишняя" вода уходит в русло реки Анапка и затем в море. Река из русла не вышла, дамбы с 2015 года не существует", - сообщил оперштаб в ночь на вторник.Отмечается, что ситуация находится под контролем оперативных служб.Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находилось в зоне действия мезоциклона. В Новороссийске за воскресенье, а также за часть ночи выпало 112 миллиметров осадков, подтопленными оказались 78 частных и 5 многоквартирных домов.
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происшествия, краснодарский край, анапа, новороссийск
Оперштаб Кубани назвал сообщения о прорыве дамбы под Новороссийском фейком
Оперштаб Кубани назвал сообщения о прорыве дамбы в станице Раевской под Новороссийском фейком