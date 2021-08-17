https://ria.ru/20210817/covid-1746015816.html

"Регулярный ковид?" Врач рассказал, как часто можно болеть

"Регулярный ковид?" Врач рассказал, как часто можно болеть - РИА Новости, 17.08.2021

"Регулярный ковид?" Врач рассказал, как часто можно болеть

Как часто люди могут заражаться COVID-19 и чем отличается течение болезни при первичном заражении от последующих, рассказал в интервью радио Sputnik главный... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T02:09

2021-08-17T02:09

2021-08-17T02:09

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

борис чурадзе

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Как часто люди могут заражаться COVID-19 и чем отличается течение болезни при первичном заражении от последующих, рассказал в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.Пандемия COVID-19 постепенно идет на спад, но до ее окончания, похоже, еще далеко, появляются все новые штаммы коронавируса. Логично предположить, что в дальнейшем SARS-CoV-2 будет сопровождать нас так же, как вирус гриппа и многие другие вирусы, считает Борис Чурадзе.Он отметил, что иногда люди заболевают COVID-19 по несколько раз.Он уточнил, что при повторном заражении тем же штаммом в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче. Если человек заразился другим штаммом, то, по словам специалиста, картина менее однозначная: бывают повторно тяжелые случаи и даже более тяжелые, чем предыдущие.По мере формирования популяционного иммунитета благодаря вакцинации и наличию антител у переболевших уровень заболеваемости будет снижаться, а последствия болезни будут менее тяжелыми, уверен Борис Чурадзе."Я предполагаю, что со временем – мы это увидим уже в следующем году – последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Будет меньше заболеваемость и смертность от этой инфекции", – заключил медик в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210817/privivka-1745979152.html

россия

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, борис чурадзе