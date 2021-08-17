Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/chita-1746042571.html
Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину
Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину - РИА Новости, 17.08.2021
Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину
Водитель машины скорой медицинской помощи в Чите скрутил мужчину, который пытался изнасиловать женщину на улице, сообщили в пресс-службе СУСКР по Забайкальскому РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:41
2021-08-17T11:12
происшествия
чита
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
ЧИТА, 17 авг - РИА Новости. Водитель машины скорой медицинской помощи в Чите скрутил мужчину, который пытался изнасиловать женщину на улице, сообщили в пресс-службе СУСКР по Забайкальскому краю."По данным следствия, в ночь на 15 августа 2021 года в посёлке Осетровка в Чите подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Подозреваемый увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что женщина сопротивлялась, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине, уточняется в сообщении."Мужчина скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.Отмечается, что следователи следственного отдела по Ингодинскому району Читы СУСКР по Забайкалью возбудили уголовное дело из-за покушения на изнасилование.В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья уточнили РИА Новости, что водитель раньше работал в МВД, а после перешёл в скорую помощь.
https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745969567.html
https://ria.ru/20210804/lyubertsy-1744325243.html
чита
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, чита, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
10:41 17.08.2021 (обновлено: 11:12 17.08.2021)
 
Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину

СУСКР по Забайкальскому краю: водитель скорой скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧИТА, 17 авг - РИА Новости. Водитель машины скорой медицинской помощи в Чите скрутил мужчину, который пытался изнасиловать женщину на улице, сообщили в пресс-службе СУСКР по Забайкальскому краю.
"По данным следствия, в ночь на 15 августа 2021 года в посёлке Осетровка в Чите подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Подозреваемый увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 17:48
В Петербурге задержали мужчину, дважды пытавшегося изнасиловать женщин
В ведомстве пояснили, что женщина сопротивлялась, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине, уточняется в сообщении.
"Мужчина скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 13:19
Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать дочь
Отмечается, что следователи следственного отдела по Ингодинскому району Читы СУСКР по Забайкалью возбудили уголовное дело из-за покушения на изнасилование.
В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья уточнили РИА Новости, что водитель раньше работал в МВД, а после перешёл в скорую помощь.
 
ПроисшествияЧитаЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
04:27Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
04:11Россиян научили вести диалог с коллекторами
03:36Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В
Лента новостейМолния