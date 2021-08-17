https://ria.ru/20210817/chita-1746042571.html
Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину
Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину - РИА Новости, 17.08.2021
Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину
Водитель машины скорой медицинской помощи в Чите скрутил мужчину, который пытался изнасиловать женщину на улице, сообщили в пресс-службе СУСКР по Забайкальскому РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:41
2021-08-17T10:41
2021-08-17T11:12
происшествия
чита
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
ЧИТА, 17 авг - РИА Новости. Водитель машины скорой медицинской помощи в Чите скрутил мужчину, который пытался изнасиловать женщину на улице, сообщили в пресс-службе СУСКР по Забайкальскому краю."По данным следствия, в ночь на 15 августа 2021 года в посёлке Осетровка в Чите подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Подозреваемый увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что женщина сопротивлялась, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине, уточняется в сообщении."Мужчина скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.Отмечается, что следователи следственного отдела по Ингодинскому району Читы СУСКР по Забайкалью возбудили уголовное дело из-за покушения на изнасилование.В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья уточнили РИА Новости, что водитель раньше работал в МВД, а после перешёл в скорую помощь.
https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745969567.html
https://ria.ru/20210804/lyubertsy-1744325243.html
чита
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
10:41 17.08.2021 (обновлено: 11:12 17.08.2021)
Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину
СУСКР по Забайкальскому краю: водитель скорой скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину
ЧИТА, 17 авг - РИА Новости.
Водитель машины скорой медицинской помощи в Чите
скрутил мужчину, который пытался изнасиловать женщину на улице, сообщили в пресс-службе СУСКР по Забайкальскому краю
.
"По данным следствия, в ночь на 15 августа 2021 года в посёлке Осетровка в Чите подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Подозреваемый увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что женщина сопротивлялась, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине, уточняется в сообщении.
"Мужчина скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что следователи следственного отдела по Ингодинскому району Читы СУСКР по Забайкалью возбудили уголовное дело из-за покушения на изнасилование.
В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья уточнили РИА Новости, что водитель раньше работал в МВД, а после перешёл в скорую помощь.