https://ria.ru/20210817/chita-1746042571.html

Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину

Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину - РИА Новости, 17.08.2021

Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину

Водитель машины скорой медицинской помощи в Чите скрутил мужчину, который пытался изнасиловать женщину на улице, сообщили в пресс-службе СУСКР по Забайкальскому РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:41

2021-08-17T10:41

2021-08-17T11:12

происшествия

чита

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 17 авг - РИА Новости. Водитель машины скорой медицинской помощи в Чите скрутил мужчину, который пытался изнасиловать женщину на улице, сообщили в пресс-службе СУСКР по Забайкальскому краю."По данным следствия, в ночь на 15 августа 2021 года в посёлке Осетровка в Чите подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Подозреваемый увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что женщина сопротивлялась, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине, уточняется в сообщении."Мужчина скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.Отмечается, что следователи следственного отдела по Ингодинскому району Читы СУСКР по Забайкалью возбудили уголовное дело из-за покушения на изнасилование.В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья уточнили РИА Новости, что водитель раньше работал в МВД, а после перешёл в скорую помощь.

https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745969567.html

https://ria.ru/20210804/lyubertsy-1744325243.html

чита

забайкальский край

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происшествия, чита, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)