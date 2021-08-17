https://ria.ru/20210817/chislo-1746109337.html

Швейцарские ученые установили мировой рекорд точности числа Пи

Швейцарские ученые установили мировой рекорд точности числа Пи - РИА Новости, 17.08.2021

Швейцарские ученые установили мировой рекорд точности числа Пи

Ученые из Высшей школы прикладных наук швейцарского Граубюндена с помощью суперкомпьютера обновили значение числа Пи до 62,8 триллиона цифр, таким образом... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:41

2021-08-17T16:41

2021-08-17T17:13

наука

технологии

швейцария

граубюнден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/92304/84/923048459_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_2a179e0de751cd9037b67657385aa569.jpg

ЦЮРИХ, 17 авг - РИА Новости. Ученые из Высшей школы прикладных наук швейцарского Граубюндена с помощью суперкомпьютера обновили значение числа Пи до 62,8 триллиона цифр, таким образом установив мировой рекорд.Для обновления числа Пи специалистам потребовалось 108 дней и 9 часов. Это примерно в 3,5 раза быстрее, чем при последнем мировом рекорде 2020 года. Прежний мировой рекорд насчитывал 50 триллионов цифр в значении математической константы."Высокопроизводительный компьютер Центра аналитики данных, визуализации и моделирования (DAViS) превзошел старый мировой рекорд в 50 триллионов пунктов на дополнительные 12,8 триллиона новых, до сих пор не известных пунктов. Таким образом, десять последних известных цифр числа Пи теперь следующие: 7817924264", - говорится в сообщении Высшей школы.Как рассказал РИА Новости руководитель проекта Томас Келлер, соответствующая заявка в Книгу рекордов Гиннеса будет подана в течение двух недель. "Насколько мы понимаем, оценка и публикация мирового рекорда занимает от 1 до 4 месяцев", - добавил Келлер.

https://ria.ru/20200922/planeta-1577587813.html

швейцария

граубюнден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, швейцария, граубюнден