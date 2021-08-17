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Наука
https://ria.ru/20210817/chislo-1746109337.html
Швейцарские ученые установили мировой рекорд точности числа Пи
Швейцарские ученые установили мировой рекорд точности числа Пи - РИА Новости, 17.08.2021
Швейцарские ученые установили мировой рекорд точности числа Пи
Ученые из Высшей школы прикладных наук швейцарского Граубюндена с помощью суперкомпьютера обновили значение числа Пи до 62,8 триллиона цифр, таким образом... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:41
2021-08-17T17:13
наука
технологии
швейцария
граубюнден
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ЦЮРИХ, 17 авг - РИА Новости. Ученые из Высшей школы прикладных наук швейцарского Граубюндена с помощью суперкомпьютера обновили значение числа Пи до 62,8 триллиона цифр, таким образом установив мировой рекорд.Для обновления числа Пи специалистам потребовалось 108 дней и 9 часов. Это примерно в 3,5 раза быстрее, чем при последнем мировом рекорде 2020 года. Прежний мировой рекорд насчитывал 50 триллионов цифр в значении математической константы."Высокопроизводительный компьютер Центра аналитики данных, визуализации и моделирования (DAViS) превзошел старый мировой рекорд в 50 триллионов пунктов на дополнительные 12,8 триллиона новых, до сих пор не известных пунктов. Таким образом, десять последних известных цифр числа Пи теперь следующие: 7817924264", - говорится в сообщении Высшей школы.Как рассказал РИА Новости руководитель проекта Томас Келлер, соответствующая заявка в Книгу рекордов Гиннеса будет подана в течение двух недель. "Насколько мы понимаем, оценка и публикация мирового рекорда занимает от 1 до 4 месяцев", - добавил Келлер.
https://ria.ru/20200922/planeta-1577587813.html
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технологии, швейцария, граубюнден
16:41 17.08.2021 (обновлено: 17:13 17.08.2021)
 
Швейцарские ученые установили мировой рекорд точности числа Пи

Швейцарские ученые с помощью суперкомпьютера установили мировой рекорд по расчету числа Пи

© РИА Новости / Любовь ЧиликоваЧисло Пи
Число Пи - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Любовь Чиликова
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 17 авг - РИА Новости. Ученые из Высшей школы прикладных наук швейцарского Граубюндена с помощью суперкомпьютера обновили значение числа Пи до 62,8 триллиона цифр, таким образом установив мировой рекорд.
Для обновления числа Пи специалистам потребовалось 108 дней и 9 часов. Это примерно в 3,5 раза быстрее, чем при последнем мировом рекорде 2020 года. Прежний мировой рекорд насчитывал 50 триллионов цифр в значении математической константы.
"Высокопроизводительный компьютер Центра аналитики данных, визуализации и моделирования (DAViS) превзошел старый мировой рекорд в 50 триллионов пунктов на дополнительные 12,8 триллиона новых, до сих пор не известных пунктов. Таким образом, десять последних известных цифр числа Пи теперь следующие: 7817924264", - говорится в сообщении Высшей школы.
Как рассказал РИА Новости руководитель проекта Томас Келлер, соответствующая заявка в Книгу рекордов Гиннеса будет подана в течение двух недель. "Насколько мы понимаем, оценка и публикация мирового рекорда занимает от 1 до 4 месяцев", - добавил Келлер.
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НаукаТехнологииШвейцарияГраубюнден
 
 
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