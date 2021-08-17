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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/buzhanskiy-1746015053.html
В Киеве после гибели людей в аэропорту Кабула задумались о надежности США
В Киеве после гибели людей в аэропорту Кабула задумались о надежности США - РИА Новости, 17.08.2021
В Киеве после гибели людей в аэропорту Кабула задумались о надежности США
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал гибель людей в аэропорту Кабула, призвав забыть о... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T01:20
2021-08-17T01:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
украина
талибан
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал гибель людей в аэропорту Кабула, призвав забыть о гарантиях США в рамках Будапештского меморандума.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси."Я думаю теперь, когда мы посмотрели, как "основных союзников (США. – прим. ред.) вне НАТО" выбрасывают из самолетов в воздухе, даже самым блаженным уже можно прекратить зачем-то вспоминать про Будапештский меморандум. Ибо уже даже не смешно", - написал Бужанский в своем Facebook.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Международный аэропорт Кабула на фоне захвата афганской столицы боевиками "Талибана"* превратился в единственное место, откуда люди, спасаясь от усугубляющегося кризиса, могли покинуть страну. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотни людей прорвались на летную полосу кабульского аэропорта, пытаясь успеть на самолеты из Афганистана.Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине безопасность.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210816/zakharova-1746003263.html
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745877035.html
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в мире, украина, талибан, верховная рада украины
01:20 17.08.2021
 
В Киеве после гибели людей в аэропорту Кабула задумались о надежности США

Депутат Рады Бужанский призвал забыть о Будапештском меморандуме после гибели людей в Кабуле

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал гибель людей в аэропорту Кабула, призвав забыть о гарантиях США в рамках Будапештского меморандума.
Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 21:40Захват власти в Афганистане талибами
Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах
"Я думаю теперь, когда мы посмотрели, как "основных союзников (США. – прим. ред.) вне НАТО" выбрасывают из самолетов в воздухе, даже самым блаженным уже можно прекратить зачем-то вспоминать про Будапештский меморандум. Ибо уже даже не смешно", - написал Бужанский в своем Facebook.
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
Международный аэропорт Кабула на фоне захвата афганской столицы боевиками "Талибана"* превратился в единственное место, откуда люди, спасаясь от усугубляющегося кризиса, могли покинуть страну. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотни людей прорвались на летную полосу кабульского аэропорта, пытаясь успеть на самолеты из Афганистана.
Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине безопасность.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 12:02Захват власти в Афганистане талибами
Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреУкраинаТалибанВерховная Рада Украины
 
 
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