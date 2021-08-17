В Киеве после гибели людей в аэропорту Кабула задумались о надежности США
Депутат Рады Бужанский призвал забыть о Будапештском меморандуме после гибели людей в Кабуле
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал гибель людей в аэропорту Кабула, призвав забыть о гарантиях США в рамках Будапештского меморандума.
Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
Международный аэропорт Кабула на фоне захвата афганской столицы боевиками "Талибана"* превратился в единственное место, откуда люди, спасаясь от усугубляющегося кризиса, могли покинуть страну. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотни людей прорвались на летную полосу кабульского аэропорта, пытаясь успеть на самолеты из Афганистана.
Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине безопасность.
*Террористическая организация, запрещенная в России.