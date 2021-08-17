https://ria.ru/20210817/buzhanskiy-1746015053.html

В Киеве после гибели людей в аэропорту Кабула задумались о надежности США

В Киеве после гибели людей в аэропорту Кабула задумались о надежности США - РИА Новости, 17.08.2021

В Киеве после гибели людей в аэропорту Кабула задумались о надежности США

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал гибель людей в аэропорту Кабула, призвав забыть о... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T01:20

2021-08-17T01:20

2021-08-17T01:20

захват власти в афганистане талибами

в мире

украина

талибан

верховная рада украины

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал гибель людей в аэропорту Кабула, призвав забыть о гарантиях США в рамках Будапештского меморандума.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси."Я думаю теперь, когда мы посмотрели, как "основных союзников (США. – прим. ред.) вне НАТО" выбрасывают из самолетов в воздухе, даже самым блаженным уже можно прекратить зачем-то вспоминать про Будапештский меморандум. Ибо уже даже не смешно", - написал Бужанский в своем Facebook.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Международный аэропорт Кабула на фоне захвата афганской столицы боевиками "Талибана"* превратился в единственное место, откуда люди, спасаясь от усугубляющегося кризиса, могли покинуть страну. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотни людей прорвались на летную полосу кабульского аэропорта, пытаясь успеть на самолеты из Афганистана.Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине безопасность.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/zakharova-1746003263.html

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745877035.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, талибан, верховная рада украины