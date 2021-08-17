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В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет

В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет - РИА Новости, 17.08.2021

В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет

В Мексике, в разрушенном городе Теотиуакане, археологи обнаружили букеты возрастом от 1800 до двух тысяч лет, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T04:31

2021-08-17T04:31

2021-08-17T04:31

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В Мексике, в разрушенном городе Теотиуакане, археологи обнаружили букеты возрастом от 1800 до двух тысяч лет, сообщает Daily Mail. Артефакты находились на глубине 18 метров — под храмом, посвященном Кетцалькоатлю (он же "Пернатый змей") — одному из важных богов времен древней Мезоамерики. Специалисты пришли к выводу, что растения вполне могли быть подношением Кетцалькоатлю. Ведь местные жители верили, что это божество подарило человечеству кукурузу и участвовало в создании людей.По словам Серхио Гомеса, археолога из Национального института антропологии и истории (Мексика) стебли прекрасно сохранились.Он добавил, что это "очень важная находка", поскольку доказывает то, что в этом месте проводились ритуалы. Серхио Гомес также отметил, что ему вместе с коллегами предстоит выяснить, кто делал эти подношения. Ответ на этот вопрос археолог собирается найти в ближайшее время. Команда ученых почти 12 лет работает в Теотиуакане. Здесь они просеивают древнюю почву, изучают скалы, пирамиды и руины дворцов, чтобы найти подсказки о том, кто когда-то жил в этом районе. По данным Daily Mail, археологи полагают, что город был построен в 100 году до н.э. и просуществовал до восьмого века. Археологи называют Теотиуакан одним из самых влиятельных регионов в доиспанской Северной Америке. На пике развития, как полагают специалисты, его населяло около 200 тысяч человек.

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новости культуры, северная америка, мексика, археология