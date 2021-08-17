18:16 17.08.2021 (обновлено: 19:30 17.08.2021)
Источник: силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в Панджшере
Источник: силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у талибов район Чарикар в Парване
© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
В регион сейчас направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.
Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.
Ранее Салех заявил, что, в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани, остался в стране и, согласно Конституции, является временным главой государства.
Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.
Ранее Салех заявил, что, в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани, остался в стране и, согласно Конституции, является временным главой государства.
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.