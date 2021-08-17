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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/boi-1746127613.html
Источник: силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в Панджшере
Источник: силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в Панджшере - РИА Новости, 17.08.2021
Источник: силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в Панджшере
Силы вице-президента Амрулла Салеха отбили у "Талибана"* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула, сообщил РИА Новости военный источник в афганской... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:16
2021-08-17T19:30
в мире
захват власти в афганистане талибами
талибан
афганистан
парван
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Силы вице-президента Амрулла Салеха отбили у "Талибана"* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула, сообщил РИА Новости военный источник в афганской столице."Бои сейчас идут в районе Панджшера", — сказал источник.В регион сейчас направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.Ранее Салех заявил, что, в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани, остался в стране и, согласно Конституции, является временным главой государства.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210816/bayden-1746009167.html
https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html
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в мире, талибан, афганистан, парван
18:16 17.08.2021 (обновлено: 19:30 17.08.2021)
 
Источник: силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в Панджшере

Источник: силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у талибов район Чарикар в Парване

© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Силы вице-президента Амрулла Салеха отбили у "Талибана"* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула, сообщил РИА Новости военный источник в афганской столице.

"Бои сейчас идут в районе Панджшера", — сказал источник.
В регион сейчас направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.

Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Ранее Салех заявил, что, в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани, остался в стране и, согласно Конституции, является временным главой государства.
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Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПарван
 
 
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