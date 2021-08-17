https://ria.ru/20210817/boi-1746127613.html

Источник: силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в Панджшере

Источник: силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в Панджшере - РИА Новости, 17.08.2021

Источник: силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в Панджшере

Силы вице-президента Амрулла Салеха отбили у "Талибана"* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула, сообщил РИА Новости военный источник в афганской... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:16

2021-08-17T18:16

2021-08-17T19:30

в мире

захват власти в афганистане талибами

талибан

афганистан

парван

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Силы вице-президента Амрулла Салеха отбили у "Талибана"* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула, сообщил РИА Новости военный источник в афганской столице."Бои сейчас идут в районе Панджшера", — сказал источник.В регион сейчас направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.Ранее Салех заявил, что, в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани, остался в стране и, согласно Конституции, является временным главой государства.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/bayden-1746009167.html

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

афганистан

парван

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в мире, талибан, афганистан, парван