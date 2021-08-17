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Как выглядит обновленный салон Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Как выглядит обновленный салон Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" - РИА Новости, 17.08.2021
Как выглядит обновленный салон Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
"Аэрофлот" представил новый салон дальнемагистрального лайнера Boeing-777. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:12
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аэрофлот
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"Аэрофлот" представил новый салон дальнемагистрального лайнера Boeing-777.
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фото, шереметьево (аэропорт), boeing 777, аэрофлот, фото
18:12 17.08.2021
 

Как выглядит обновленный салон Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"

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"Аэрофлот" представил новый салон дальнемагистрального лайнера Boeing-777.
© Фото : Аэрофлот

Обновленный Boeing сохраняет высокий уровень комфорта для пассажиров всех классов обслуживания. Вместо 402 пассажиров лайнер с новым салоном способен принять 427 человек, но стало даже просторнее.

Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
1 из 12

Обновленный Boeing сохраняет высокий уровень комфорта для пассажиров всех классов обслуживания. Вместо 402 пассажиров лайнер с новым салоном способен принять 427 человек, но стало даже просторнее.

© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотВ бизнес-классе предусмотрены места для 28 пассажиров.
Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
2 из 12
В бизнес-классе предусмотрены места для 28 пассажиров.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотВсе сидения в салоне выполнены из высококачественной жаккардовой ткани.
Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
3 из 12
Все сидения в салоне выполнены из высококачественной жаккардовой ткани.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотПассажирам бизнес-класса обеспечен высокий уровень приватности.
Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
4 из 12
Пассажирам бизнес-класса обеспечен высокий уровень приватности.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотВыдвижной подлокотник мгновенно превращает пассажирское место в рабочий кабинет. На борту предусмотрен доступ к высокоскоростному интернету скоростью до 30 мегабит в секунду.
Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
5 из 12
Выдвижной подлокотник мгновенно превращает пассажирское место в рабочий кабинет. На борту предусмотрен доступ к высокоскоростному интернету скоростью до 30 мегабит в секунду.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотШаг кресел в эконом-классе составляет 80 сантиметров, в классе-комфорт – 96 сантиметров.
Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
6 из 12
Шаг кресел в эконом-классе составляет 80 сантиметров, в классе-комфорт – 96 сантиметров.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотК услугам пассажиров всех классов обслуживания предлагается новейшая развлекательная мультимедийная система Panasonic Ex3 с мониторами высокого разрешения.
Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
7 из 12
К услугам пассажиров всех классов обслуживания предлагается новейшая развлекательная мультимедийная система Panasonic Ex3 с мониторами высокого разрешения.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотМесто бизнес-класса трансформируется в закрытую от посторонних взглядов спальную комнату, в которой кресло раскладывается в горизонтальную кровать с максимальной длиной 2 метра.
Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
8 из 12
Место бизнес-класса трансформируется в закрытую от посторонних взглядов спальную комнату, в которой кресло раскладывается в горизонтальную кровать с максимальной длиной 2 метра.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотИнновационная концепция в дизайне салона и кресел обеспечивает премиальность продукта "Аэрофлота".
Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
9 из 12
Инновационная концепция в дизайне салона и кресел обеспечивает премиальность продукта "Аэрофлота".
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотBoeing-777 с обновленным салоном планируется использовать на самых востребованных международных и внутренних рейсах.
Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
10 из 12
Boeing-777 с обновленным салоном планируется использовать на самых востребованных международных и внутренних рейсах.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотДо конца 2021 года "Аэрофлот" оснастит обновленным интерьером еще два самолета.
Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
11 из 12
До конца 2021 года "Аэрофлот" оснастит обновленным интерьером еще два самолета.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : Аэрофлот

Директор департамента маркетинга "Аэрофлота" Антон Мягков: "Мы предлагаем гармоничный продукт для всех рейсов, вне зависимости от направления и продолжительности полета".

Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот
12 из 12

Директор департамента маркетинга "Аэрофлота" Антон Мягков: "Мы предлагаем гармоничный продукт для всех рейсов, вне зависимости от направления и продолжительности полета".

© Фото : Аэрофлот
 
ФотоШереметьево (аэропорт)Boeing 777Аэрофлот
 
 
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