Как выглядит обновленный салон Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
"Аэрофлот" представил новый салон дальнемагистрального лайнера Boeing-777.
© Фото : Аэрофлот
Обновленный Boeing сохраняет высокий уровень комфорта для пассажиров всех классов обслуживания. Вместо 402 пассажиров лайнер с новым салоном способен принять 427 человек, но стало даже просторнее.
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Обновленный Boeing сохраняет высокий уровень комфорта для пассажиров всех классов обслуживания. Вместо 402 пассажиров лайнер с новым салоном способен принять 427 человек, но стало даже просторнее.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотВ бизнес-классе предусмотрены места для 28 пассажиров.
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В бизнес-классе предусмотрены места для 28 пассажиров.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотВсе сидения в салоне выполнены из высококачественной жаккардовой ткани.
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Все сидения в салоне выполнены из высококачественной жаккардовой ткани.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотПассажирам бизнес-класса обеспечен высокий уровень приватности.
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Пассажирам бизнес-класса обеспечен высокий уровень приватности.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотВыдвижной подлокотник мгновенно превращает пассажирское место в рабочий кабинет. На борту предусмотрен доступ к высокоскоростному интернету скоростью до 30 мегабит в секунду.
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Выдвижной подлокотник мгновенно превращает пассажирское место в рабочий кабинет. На борту предусмотрен доступ к высокоскоростному интернету скоростью до 30 мегабит в секунду.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотШаг кресел в эконом-классе составляет 80 сантиметров, в классе-комфорт – 96 сантиметров.
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Шаг кресел в эконом-классе составляет 80 сантиметров, в классе-комфорт – 96 сантиметров.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотК услугам пассажиров всех классов обслуживания предлагается новейшая развлекательная мультимедийная система Panasonic Ex3 с мониторами высокого разрешения.
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К услугам пассажиров всех классов обслуживания предлагается новейшая развлекательная мультимедийная система Panasonic Ex3 с мониторами высокого разрешения.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотМесто бизнес-класса трансформируется в закрытую от посторонних взглядов спальную комнату, в которой кресло раскладывается в горизонтальную кровать с максимальной длиной 2 метра.
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Место бизнес-класса трансформируется в закрытую от посторонних взглядов спальную комнату, в которой кресло раскладывается в горизонтальную кровать с максимальной длиной 2 метра.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотИнновационная концепция в дизайне салона и кресел обеспечивает премиальность продукта "Аэрофлота".
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Инновационная концепция в дизайне салона и кресел обеспечивает премиальность продукта "Аэрофлота".
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотBoeing-777 с обновленным салоном планируется использовать на самых востребованных международных и внутренних рейсах.
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Boeing-777 с обновленным салоном планируется использовать на самых востребованных международных и внутренних рейсах.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : АэрофлотДо конца 2021 года "Аэрофлот" оснастит обновленным интерьером еще два самолета.
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До конца 2021 года "Аэрофлот" оснастит обновленным интерьером еще два самолета.
© Фото : Аэрофлот
© Фото : Аэрофлот
Директор департамента маркетинга "Аэрофлота" Антон Мягков: "Мы предлагаем гармоничный продукт для всех рейсов, вне зависимости от направления и продолжительности полета".
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Директор департамента маркетинга "Аэрофлота" Антон Мягков: "Мы предлагаем гармоничный продукт для всех рейсов, вне зависимости от направления и продолжительности полета".
© Фото : Аэрофлот