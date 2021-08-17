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https://ria.ru/20210817/biometriya-1746070141.html
Чернышенко подвел итоги тестирования биометрии в сфере образования
Чернышенко подвел итоги тестирования биометрии в сфере образования - РИА Новости, 17.08.2021
Чернышенко подвел итоги тестирования биометрии в сфере образования
Использование единой биометрической системы (ЕБС) на летней сессии в ряде вузов позволило студентам сдать экзамены удаленно, при этом их данные были защищены,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:03
2021-08-17T13:03
общество
ростелеком
центральный банк рф (цб рф)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дмитрий чернышенко
россия
биометрия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Использование единой биометрической системы (ЕБС) на летней сессии в ряде вузов позволило студентам сдать экзамены удаленно, при этом их данные были защищены, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы рассчитываем, что использование и масштабирование системы биометрии позволит расширить возможности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями или проживающих на удаленных территориях", - добавил он.По словам Чернышенко, на основе полученной обратной связи от вузов и абитуриентов Минобрнауки РФ сформулировало предложения по совершенствованию системы, они поступят в Минцифры и будут учтены при дальнейшей работе.В аппарате вице-премьера также отметили, что в ходе тестирования использовался новый сервис биопрокторинга: цифровая технология для дистанционной сдачи экзаменов, которая включает в себя юридически значимую идентификацию личности студента с использованием ЕБС и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена с помощью технологии онлайн-прокторинга.Как указали в аппарате Чернышенко, предполагается, что в 2022 году возможность проведения экзаменов с применением ЕБС будет распространена и на государственную итоговую аттестацию.Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года. Тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
https://ria.ru/20210804/biometriya-1744408598.html
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общество, ростелеком, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко, россия, биометрия
13:03 17.08.2021
 
Чернышенко подвел итоги тестирования биометрии в сфере образования

Вице-премьер Чернышенко: использование биометрии в вузах позволило студентам сдать экзамены удаленно

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Использование единой биометрической системы (ЕБС) на летней сессии в ряде вузов позволило студентам сдать экзамены удаленно, при этом их данные были защищены, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Современные технологии позволили организовать процесс аттестации таким образом, что студенты смогли удаленно сдать экзамены, и при этом их данные были защищены. В проекте, реализацию которого координировало Минцифры и Минобрнауки, участвовали семь российский вузов. Более 200 студентов высших учебных заведений - Бауманки, РУДН и других - сдавали дистанционно экзамены по 12 дисциплинам", - сказал Чернышенко, чьи слова привели в аппарате вице-премьера.
"Мы рассчитываем, что использование и масштабирование системы биометрии позволит расширить возможности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями или проживающих на удаленных территориях", - добавил он.
По словам Чернышенко, на основе полученной обратной связи от вузов и абитуриентов Минобрнауки РФ сформулировало предложения по совершенствованию системы, они поступят в Минцифры и будут учтены при дальнейшей работе.
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Минцифры предложило использовать биометрию при проведении экзаменов в вузах
В аппарате вице-премьера также отметили, что в ходе тестирования использовался новый сервис биопрокторинга: цифровая технология для дистанционной сдачи экзаменов, которая включает в себя юридически значимую идентификацию личности студента с использованием ЕБС и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена с помощью технологии онлайн-прокторинга.
Как указали в аппарате Чернышенко, предполагается, что в 2022 году возможность проведения экзаменов с применением ЕБС будет распространена и на государственную итоговую аттестацию.
Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года. Тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
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ОбществоРостелекомЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Дмитрий ЧернышенкоРоссияБиометрия
 
 
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