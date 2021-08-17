https://ria.ru/20210817/biometriya-1746070141.html

Чернышенко подвел итоги тестирования биометрии в сфере образования

Чернышенко подвел итоги тестирования биометрии в сфере образования - РИА Новости, 17.08.2021

Чернышенко подвел итоги тестирования биометрии в сфере образования

Использование единой биометрической системы (ЕБС) на летней сессии в ряде вузов позволило студентам сдать экзамены удаленно, при этом их данные были защищены,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:03

2021-08-17T13:03

2021-08-17T13:03

общество

ростелеком

центральный банк рф (цб рф)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дмитрий чернышенко

россия

биометрия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Использование единой биометрической системы (ЕБС) на летней сессии в ряде вузов позволило студентам сдать экзамены удаленно, при этом их данные были защищены, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы рассчитываем, что использование и масштабирование системы биометрии позволит расширить возможности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями или проживающих на удаленных территориях", - добавил он.По словам Чернышенко, на основе полученной обратной связи от вузов и абитуриентов Минобрнауки РФ сформулировало предложения по совершенствованию системы, они поступят в Минцифры и будут учтены при дальнейшей работе.В аппарате вице-премьера также отметили, что в ходе тестирования использовался новый сервис биопрокторинга: цифровая технология для дистанционной сдачи экзаменов, которая включает в себя юридически значимую идентификацию личности студента с использованием ЕБС и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена с помощью технологии онлайн-прокторинга.Как указали в аппарате Чернышенко, предполагается, что в 2022 году возможность проведения экзаменов с применением ЕБС будет распространена и на государственную итоговую аттестацию.Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года. Тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

https://ria.ru/20210804/biometriya-1744408598.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/biometriya-1744907602.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ростелеком, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко, россия, биометрия