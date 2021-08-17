Чернышенко подвел итоги тестирования биометрии в сфере образования
Вице-премьер Чернышенко: использование биометрии в вузах позволило студентам сдать экзамены удаленно
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Использование единой биометрической системы (ЕБС) на летней сессии в ряде вузов позволило студентам сдать экзамены удаленно, при этом их данные были защищены, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Современные технологии позволили организовать процесс аттестации таким образом, что студенты смогли удаленно сдать экзамены, и при этом их данные были защищены. В проекте, реализацию которого координировало Минцифры и Минобрнауки, участвовали семь российский вузов. Более 200 студентов высших учебных заведений - Бауманки, РУДН и других - сдавали дистанционно экзамены по 12 дисциплинам", - сказал Чернышенко, чьи слова привели в аппарате вице-премьера.
"Мы рассчитываем, что использование и масштабирование системы биометрии позволит расширить возможности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями или проживающих на удаленных территориях", - добавил он.
По словам Чернышенко, на основе полученной обратной связи от вузов и абитуриентов Минобрнауки РФ сформулировало предложения по совершенствованию системы, они поступят в Минцифры и будут учтены при дальнейшей работе.
В аппарате вице-премьера также отметили, что в ходе тестирования использовался новый сервис биопрокторинга: цифровая технология для дистанционной сдачи экзаменов, которая включает в себя юридически значимую идентификацию личности студента с использованием ЕБС и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена с помощью технологии онлайн-прокторинга.
Как указали в аппарате Чернышенко, предполагается, что в 2022 году возможность проведения экзаменов с применением ЕБС будет распространена и на государственную итоговую аттестацию.
Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года. Тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).